Bandara Soekarno-Hatta Sudah Layani Ratusan Ribu Pemudik

Tangerang: Jumlah penumpang mudik melalui jalur udara di Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan kenaikan, kepadatan di sejumlah terminal 1, 2, dan 3 Bandara Soetta pun terpantau mengalami peningkatan.



Vice President Corporate of Communication PT Angkasa Pura II Yado Yarismano memperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah penumpang Bandara hingga seribu orang pada H-7 dan H-6 lebaran.

Menurut Yado bila berkaca dari jumlah penumpang pada hari pertama dan kedua arus mudik yang mencapai 204.000 sampai 205.000 pemudik. “Hari ini diperkirakan 206.000,” kata Yado, Sabtu, 9 Juni 2018.



Senior Manager of Branch Communication and Legal PT Angkasa Pura, Bandara Soekarno Hatta mengatakan hasil rekapitulasi jumlah penumpang pada Jumat kemarin, tercatat mengalami peningkatan hingga 206.335 penumpang.



“Untuk keberangkatan domestik mencapai 84.945 orang, kedatangannya 72.626 orang. Sementara penerbangan internasional 129 penumpang datang dan 140 penumpang pergi,” kata dia.



Pihaknya memastikan pelaksanaan mudik lebaran tahun ini, sudah penuh persiapan, mulai dari penebalan pengamanan, penambahan fasilitas penunjang dan sistem yang lebih baik dengan adanya mobile check in.





(ALB)