Jenazah Anthonius Gunawan Dimakamkan di Makassar

Makassar: Jenazah Anthonius Gunawan Agung, petugas pengatur lalu lintas udara Bandara Mutiara Sis Al-Jufrie Palu, Sulawesi Tengah, diserahkan kepada keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 29 September 2018, malam. Karyawan Airnav Indonesia itu tewas dalam tugas saat gempa 7,7 skala richter mengguncang Palu pada Jumat, 28 September.



Upacara penyerahan jenazah digelar di rumah duka, Jalan Onta Lama, Makassar. Direktur Airnav Indonesia, Novie Riyanto, didampingi sejumlah pejabat hadir mewakili institusinya. Jasad Agung diterima paman almarhum, Sambas.

“Kedua orang tua almarhum berdomisili di Papua, dan sedang dalam perjalanan ke Makassar. Dari komunikasi kami dengan keluarga almarhum Agung rencana akan dimakamkan di Makassar,” kata Novie.



Pihak keluarga sebelumnya telah mengetahui soal tewasnya Agung usai gempa melanda Palu. Selain mendapatkan informasi dari media sosial, kabar duka juga disampaikan langsung oleh perwakilan Airnav Indonesia



"Infonya, dia tetap di menara itu sampai take off-nya Batik. Saat Batik selesai take off menara itu rubuh. Sepertinya dia terlempar saat menara rubuh" kata Sambas, paman Agung.



Agung lahir di Abepura, 24 Oktober 1996, merupakan petugas di menara ATC Airnav Indonesia, di Bandara Mutiara Sis Al-Jufrie Palu. Sebelum gempa, dia sempat melayani navigasi pesawat Batik Air 6231 yang akan terbang dari Palu ke Makassar. Agung melaksanakan tugasnya hingga pesawat lepas landas, tepat sebelum gempa merobohkan lantai empat menara tempatnya bekerja.



Aksi heroik Agung dipuji pilot Batik Air 6231 Ricosetta Mafella. Lewat unggahan di akun Instagram, sang pilot menyebut Agung sebagai malaikat pelindungnya.



"Terima kasih telah menuntunt dan menjagaku sampai aman di udara," dia menulis di keterangan foto.



Personel AirNav di Palu sempat membawa Agung ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya dia mesti dirujuk ke Balikpapan, karena diindikasi ada luka dalam. Namun karena terkendala kondisi bandara, helikopter baru dapat diterbangkan Sabtu pagi.



"Sebelum helikopter tiba, almarhum Agung mengembuskan nafas terakhirnya," kata Novie.



AirNav Indonesia memberikan apresiasi terhadap dedikasi Agung. Dia diganjar penghargaan berupa kenaikan pangkat sebanyak dua tingkat.



