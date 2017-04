Menteri Susi Mengaku Gemar Membaca Sejak Kecil

Metrotvnews.com, Tangerang: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku, gemar membaca sejak kecil. Kegemarannya itu yang mengantarkannya menduduki kursi nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).



"Bapak ibu bisa lihat, dari 11.000 karyawan di KKP, hanya saya yang tidak punya ijazah SMA. OB (office boy) saja ada ijazah minimal SMA, apalagi yang ASN (aparatur sipil negara)," kata Susi saat pembukaan Big Bad Wolf Book Sale di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 20 April 2017.

Saat duduk di bangku SMA kelas 2, Susi sudah membaca beragam genre buku. Bahkan, ia sering membaca saat jam pelajaran."Saya sering ditegur, karena asik membaca buku Simatupang, Adam Smith, Si Kuncung, Bobo. Macam-macam saya baca," kata dia.Dengan membaca, lanjut Susi, dirinya mendapat banyak sisi pengetahuan. "Saya memang tidak sekolah. Tapi, rekan-rekan saya di KKP banyak yang doktor dan profesor. Saya bisa bekerja dengan mereka karena sering baca buku, sehingga pengetahuan saya tidak out of date tapi up to date," ucapnya.Sejak menjadi menteri, Susi mengatakan, banyak kehilangan waktu untuk membaca. "Misalnya, saya yang tidak pernah dandan, sekarang harus dandan biar look-nya bagus. Itu butuh waktu 30 menit. Selama sebulan, waktu saya berkurang 30 jam untuk dandan. Padahal, waktu itu sebenarnya bisa saya gunakan untuk baca buku," ujarnya.(NIN)