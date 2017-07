Siang Ini, Kapolri Temui Delegasi Polisi Australia di Manado

Metrotvnews.com, Manado: Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Jumat 28 Juli 2017. Salah satu agenda Kapolri yaitu bertemu delegasi dari Australia Federal Police (AFP).



“Pertemuan bilateral digelar tadi siang," kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Ibrahim Tompo di Manado.

Selain Kapolri, pertemuan VVIP itu juga akan dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto serta Menteri Luar Negeri Marsudi. Pertemuan dua negara itu berlangsung di Hotel Four Point Manado.Menurut Ibrahim, pertemuan itu menjadi awal dari rangkaian kegiatan enam negara di Manado. Kegiatan internasional itu membahas tema bertajuk perang melawan terorisme lintas negara.Pertemuan internasional itu dijadwalkan berlangsung di Hotel Four Point Manado, pada Sabtu 29 Juli 2017. Selain Indonesia dan Australia, pembahasan tersebut dihadiri delegasi dari Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan New Zealand.(RRN)