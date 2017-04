Pemerintah NTT Diminta Terus Cari Peluang dan Sejahterakan Masyarakat

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemimpin daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) harus menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat. Pasalnya, sering kali pemerintah pusat memperhatikan daerah tetapi disalahgunakan oleh kepala daerahnya.



Jurnalis Senior Don Bosco Selamun mengatakan, hal tersebut akan menjadi tugas berat gubernur NTT 2018-2022 untuk membenahinya.

Ia juga mengimbau sudah tidak saatnya lagi menjual dan menjadikan kemiskinan sebagai alat mengemis kepada pemerintah pusat. Pemimpin daerah harusnya menjadi pengelola dana dan perhatian dari pemerintah pusat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat."Artinya pemerintah pusat sangat memperhatikannya. Pemerintah pusat ingin membantu banyak, membangun NTT. Tinggal pemimpin NTT punya kemampuan, punya kejujuran, untuk membantu memangun kepentingan rakyat," kata Don Bosco dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu 8 April 2017.Baca: Masyarakat Dinilai Inginkan Pemimpin yang Berpikir Out of The Box Putra asal Manggarai, Flores, NTT ini mengungkapkan menjual kemiskinan NTT agar diberikan dana oleh pemerintah pusat seperti merendahkan martabat masyarakat NTT. Gubernur NTT yang baru dapat mengelola dana yang ada dan mengembangkan potensi sumber daya dan pariwisata."Menurut saya berhenti berfikir seperti itu. Berhenti menghina masyarakat di sana seperti itu. Yang benar adalah seorang pemimpin harus memikirkan peluang-peluang yang begitu banyak di sana untuk kemudian bisa dipakai dan direalisasikan untuk membuat menciptakan kesejahteraan," ungkap Don Bosco.Ia yakin dengan adanya media sosial, televisi, dan berita online dapat membuka mata masyarakat NTT untuk pemimpin kepala daerah yang seperti apa yang dibutuhkan."Saya rasa masyarakat sudah nonton dari TV sudah baca media online, ikut ramaikan medsos. Sebetulnya sudah ada kecerdasan mana pemimpin yang jujur, bisa bekerja. Bisa memisahkan pemimpin yang korup, kotor, petualang, yang bisa memanipulasi, mereka bisa memisahkan hal itu," pungkas Don Bosco.(DEN)