Kebijakan HET di Manado Masih Setengah-setengah

Metrotvnews.com, Manado: Kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk tiga komoditas belum sepenuhnya diterapkan di daerah. HET yang ditetapkan untuk gula pasir Rp12.500 per kilogram, minyak goreng Rp11 ribu per liter, dan daging sapi beku Rp80 ribu per kilogram belum diterapkan di seluruh ritel di Manado, Sulawesi Utara.



Pantauan Metrotvnews.com, di Multimart dan Indomaret Manado, harga tiga komoditas yang ditetapkan rata-rata belum mengikuti HET. Di Multimart Malalayang misalnya, harga daging sapi beku masih dibanderol Rp99.900 per kilogram.

Sedangkan, minyak goreng harganya cenderung beragam, tergantung mereknya. Harga termurah ada pada angka Rp14 ribu per liter. Hal yang sama terjadi pada harga gula pasir.Manager Toko Multimart Malalayang Pingkan Lihawa menjelaskan, penentuan harga bukan kewenangannya. Meski begitu, ia mengaku sudah menerima surat edaran terakit HET.Menurut Pingkan, tokonya pernah melakukan keseragaman untuk harga semua jenis gula. Namun itu hanya berlangsung dua hari saja, pada 11-12 April 2017."Saya juga tidak tahu soal perubahan itu, karena itu bukan kewenangan saya," kata Pingkan, Jumat, 14 April 2017.Sementara, di ritel Indomaret, Jalan Wolter Mongunsidi, Malalayang, harga gula dengan label Indomaret dijual sesuai dengan HET. Sementara, minyak goreng dibanderol Rp22.400 untuk kemasan 2 liter.Penanggungjawab toko Indomaret Friets Gerald Salunusa mengatakan, HET yang berlaku di ritelnya itu hanya untuk dua bahan pokok, gula dan minyak. Untuk daging beku, pihaknya memang tidak menjual."Harga minyak (Rp22.400) ini harga promo kami tiap minggu. Yang masuk HET itu adalah minyak dengan kemasan bantal. Kan belum ada pabrik minyak yang mengeluarkan itu (kemasan bantal). Jadi kami menunggu itu," kata Friets.Untuk sementara, HET hanya berlaku untuk toko ritel modern. Kebijakan ini dinilai akan efektif menekan harga di pasar.(NIN)