Presiden Diminta Turun Tangan pada Kasus Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Makassar: Aktivis Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Teror tersebut dinilai sebagai perlawanan secara fisik terhadap upaya pemberantasan korupsi di KPK.



"Presiden Jokowi agar memerintahkan Kapolri mengusut dan menemukan pelaku teror fisik terhadap Novel Baswedan," kata Direktur ACC Sulawesi Abdul Muthalib di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 11 April 2017.

Muthalib menjelaskan, teror terhadap Novel secara tidak langsung adalah teror terhadap KPK. Terlebih, saat ini KPK sedang berupaya membongkar dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)."Dengan meneror Novel, koruptor dan antek-anteknya ingin mengganggu konsentrasi penyidik KPK," ujar Muthalib.ACC, lanjut Muthalib, juga menyoroti kelemahan KPK dalam melindungi penyidiknya. Semestinya, pimpinan KPK diberi perlindungan maksimal untuk menunjukkan keberpihakan terhadap agenda pemberantasan korupsi.Terpisah, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) mengutuk aksi teror terhadap Novel Baswedan. Aktivis KMAK Adnan Buyung Azis mengatakan, tindakan yang dialami Novel tergolong serius karena telah mengancam nyawa."Novel dikenal sebagai penyidik yang berhasil mengungkap kasus-kasus besar. Kami tidak ingin berspekulasi, tapi mungkin itulah salah satu penyebab dia dicelakakan," kata Adnan.(NIN)