Harga Pertamax Series di NTB tak Naik

Surabaya: Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Tidak adanya penaikan harga lantaran NTB sedang dalam tahap pemulihan pascabencana.



Unit Manager Communication & CSR Jatimbalinus Rifky Rakhman Yusuf mengakui beberapa daerah di Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara Timur sudah menyesuaikan harga BBM, khususnya jenis Pertamax Series, Dex Series, serta Biosolar non-PSO. Kenaikan ketiga jenis BBM itu berlaku di seluruh Indonesia pukul 11.00 WIB, hari ini.

Adapun BBM Premium, Biosolar PSO, dan Pertalite tidak naik. Di beberapa daerah yang terdampak bencana, semua jenis BBM tak mengalami penaikan.



"Penyesuaian harga BBM ini merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik. Saat ini harga minyak dunia rata-rata USD80 per barel," katanya.



Penyesuaian harga juga mengacu pada Permen ESDM No 34 Tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.



"Atas ketentuan itu, Pertamina menetapkan penyesuaian harga di beberapa wilayah," katanya.



Sementara itu, harga terkini BBM di wilayah Pertamina MOR V antara lain di Jatim Pertamax Rp10.400 per liter, Pertamax Turbo Rp12.250 per liter, Pertamina Dex Rp11.850 per liter, Dexlite Rp10.500 per liter, dan Biosolar non-PSO Rp9.900 per liter.



Di wilayah Bali, harga Pertamax Rp10.400 per liter, Pertamax Turbo Rp12.250 per liter, Pertamina Dex Rp11.850 per liter, Dexlite Rp10.500 per liter, dan Biosolar non-PSO Rp10.000 per liter.



Di wilayah NTT, harga Pertamax Rp10.400 per liter, Pertamax Turbo Rp12.250 per liter, Pertamina Dex Rp11.850 per liter, Dexlite Rp10.500 per liter, dan Biosolar non-PSO Rp10.100 per liter.





(ALB)