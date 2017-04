Wortel Ilegal Beredar di Pasar Flamboyan Pontianak

Metrotvnews.com, Pontianak: Wortel impor ilegal beredar di Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat. Wortel tersebut ilegal karena tidak mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan untuk diedarkan.



"Kita suruh pedagang untuk tidak menjual (wortel ilegal) lagi," kata Sekertaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih saat memantau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok jelang Ramadan di Pasar Flamboyan, Pontianak, Kamis, 27 April 2017.

Wortel ilegal tersebut dijual seharga Rp18 ribu per kilogram. Pedagang mengaku tidak tahu wortel yang dijualnya sejak dua bulan lalu itu ilegal.Karyanto menambahkan, wortel ilegal yang ditemukan seharusnya tidak dijual ke masyarakat, baik di pasar modern maupun pasar tradisional di seluruh Indonesia.Pada kesempatan itu, sejumlah pedagang mengeluhkan harga bawang putih yang melonjak tinggi. Harga bawang putih saat ini Rp45 ribu per kilogram, dari sebelumnya Rp36 ribu per kilogram."Selama saya berdagang puluhan tahun, baru kali harga bawang putih mencapai Rp45 ribu per kilogram," keluh Apeng, pedagang di Pasar Flamboyan.Menurut Apeng, tingginya harga bawang putih disebabkan minimnya pasokan dari petani. Cuaca ekstrem menyebabkan hasil panen bawang putih berkurang."Kita prediksi, tiga hari ke depan harga bawang putih naik hingga Rp60 ribu per kilogram, karena produsen pasokannya mulai berkurang, namun jumlah pembelian meningkat," tutur Apeng.(NIN)