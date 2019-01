Speedboat Wisata di Raja Ampat Dicuri

Jakarta: Dua speedboat milik Kapal Layar Motor (KLM) Pearl of Papua dicuri saat sedang ditarik di wilayah perairan Pulau Sop, Sorong, Papua Barat, pukul 19.30 WIT, Rabu, 2 Januari 2019. Co founder and owner Pearl of Papua, Yayu Yuniar mengatakan, pencurian terjadi saat kapal jenis pinisi kayu tersebut sedang melaju.



"Kapal itu sedang dalam kecepatan penuh, kapal besar ya. Jadi kami kapal besar, ada ruang kamar segala macam, jadi kapal kita disewa dengan 15 penumpang mau kembali ke Sorong di sekitar Pulau Sop," kata Yuni saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 3 Januari 2019.

Yuni menjelaskan, saat pencurian tersebut, anak buah kapalnya sempat melihat pelaku. Saat beraksi, pelaku berjumlah empat orang dengan menggunakan dua speedboat. Yuni merasa kaget lantaran pencurian tersebut terjadi pada saat kapal berjalan.



"Jadi kalau secara teknis harus skill banget, orang bergerak di belakang, nangkap kapal yang sedang bergerak, pindah, potong tali, langsung putar balik," ungkap Yuni.



Yuni kembali mengatakan, atas pencurian tersebut pihaknya mengalami kerugian sekitar Rp500 juta. Namun menurut Yuni, yang menjadi perhatian adalah pencurian tersebut terjadi di wilayah perairan Raja Ampat, kawasan pariwisata yang sudah mendunia dan diminati banyak orang.



Atas kejadian tersebut, Yuni dan pihaknya sudah melaporkan ke pada pihak berwajib. Yuni juga berharap pelaku segera ditangkap dan insiden tersebut tidak terulang.



"Raja Ampat kan daerah wisata yang orang-orang banyak tahu itu bagus. Sangat menyayangkan ya ada kasus begini. Mudah-mudahan tidak terulang dan pencuri cepat ditangkap," pungkas Yuni.





