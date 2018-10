Sri Mulyani Nyanyikan Lagu Frank Sinatra di Indonesia Paviliun

Nusa Dua: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyempatkan mendendangkan sebuah lagu pada hari terakhir Pertemuan Tahunan International Monetary Fund and World Bank (IMF-WB) 2018.



Wanita yang akrab disapa Ani ini membawakan lagu berjudul My Way milik Frank Sinatra, diiringi alunan musik angklung dari Gitamara Atara, di Indonesia Paviliun, Nusa Dua, Bali, Minggu, 14 Oktober 2018.

Banyak penonton yang terkesan dengan penampilan Sri Mulyani. Penonton tidak hanya orang lokal, tetapi juga tamu perhelatan IMF-WB.



Usai bernyanyi satu lagu, Ani mengaku tidak ada latihan khusus untuk penampilannya tersebut. "Tidak ada latihan," ucap Sri Mulyani singkat, usai bernyanyi di panggung Discovering Panji.





Sri Mulyani membatik (Foto:Medcom.id/Annisa Ayu)



Sebelum bernyanyi, Ani sempat mengunjungi beberapa stan di Indonesia Pavilion. Ia juga menonton permainan suling dan melihat cara membatik dan melukis di kipas.



Ani berpesan kepada pengrajin batik untuk menjaga budaya dan kesenian Indonesia. "Matur nuwun sanget nggih, bu (terima kasih banyak ya, bu). Budaya kita dijaga terus nggih, bu," ucapnya.





(ROS)