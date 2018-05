Pesawat Lion Air Tersangkut Aspal Rusak Bandara Juanda

Jakarta: Roda pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT922 tersangkut aspal rusak landasan Bandara Juanda, Surabaya pada Minggu, 20 Mei 2018. Akibat insiden tersebut, penerbangan dengan rute Surabaya-Denpasar itu mengalami keterlambatan beberapa jam.



"Penerbangan JT922 mengalami keterlambatan keberangkatan dari yang seharusnya take off pada 10.30 WIB, dikarenakan kondisi aspal di ujung landas pacu tidak berfungsi dengan baik atau kondisi amblas," kata Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Mei 2018.

Danag memastikan proses penanganan pesawat Boeing 737-900ER (B739) itu dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan berjalan dengan baik. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, pilot menunda keberangkatan ketika pesawat di posisi bersiap untuk lepas landas.



"Pukul 10.30 WIB, pilot JT922 menginformasikan bahwa pada roda depan (nose wheel) tersangkut aspal sehingga menyebabkan pesawat tidak bisa bergerak maju," jelas Danang.



Pesawat dengan nomor registrasi PK-LGJ itu kemudian dilakukan penarikan menuju landas parkir menggunakan kendaraan penarik pesawat. Seluruh kru pesawat berikut 179 penumpang dewasa, tujuh anak-anak serta tiga bayi dalam keadaan selamat.



"Sudah mendapatkan layanan terbaik dengan dikembalikan menuju ruang tunggu keberangkatan atau boarding gate," ungkap Danang.



Lion Air JT922 kemudian baru bisa diberangkatkan pada pukul 13.41 WIB dan tiba di Denpasar pukul 15.50 WITA. Kejadian ini pun berimbas pada keterlambatan rute Denpasar-Kupang pergi pulang (PP) dan Denpasar-Solo.



"Lion Air kembali menyatakan, untuk senantiasa meminimalisir akibat yang timbul dari kejadian tersebut, supaya operasional rute Lion Air lainnya tidak terganggu," pungkas Danang.





(DEN)