Setelah Idulfitri, Harga Bawang Merah di Bintaro Naik

Tangerang: Harga bawang merah di Pasar Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, naik. Dua hari setelah Idulfitri 1439 Hijriah (H+3), Senin 18 Juni 2018, harga bawang merah Rp48 ribu per kilogram.



Menurut Suwando, pedagang di Pasar Bintaro, kenaikan terjadi sejak kemarin. "Sebelumnya, hanya Rp34 ribu per kg. Naiknya sampai Rp14 ribu per kg," ujar Suwondo.

Sementara harga sayuran turun. Suwondo menyebutkan harga cabai turun dari Rp48 ribu menjadi Rp40 ribu per kg. Harga cabai rawit masih stabil di Rp60 ribu per kg.



Iwan, pedagang daging, mengatakan permintaan masyarakat mulai turun setelah lebaran. Sementara harga daging juga turun.



"Sebelumnya, harganya mencapai Rp150 ribu per kg. Sekarang sudah Rp130 ribu per kg," ujar Iwan yang berjualan di Sektor 2 Tangerang Selatan.





