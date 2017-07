Wiranto: Ancaman Teroris Harus Dihadapi Bersama

Metrotvnews.com, Manado: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, ancaman teroris harus dihadapi bersama-sama. Tidak ada satu pun negara yang terbebas dari ancaman terorisme.



"Kita tidak bisa berdiam diri, karena masalah terorisme adalah ancaman nyata bagi kemanusiaan," kata Wiranto usai membuka kegiatan Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism di Hotel Four Point, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu 29 Juli 2017.

Menurut Wiranto, pertemuan ini pertama kali diadakan sejak penyelenggaraan Internasional Meeting on Counter Terrorism oleh Indonesia dan Australia pada Agustus 2012. "Pertemuan ini merupakan komitmen dan tanggung jawab kita untuk melindungi bangsa dan negara kita dari ancaman terorisme," ujarnya.Wiranto berharap, pertemuan ini dapat mengahasilkan solusi yang tepat dalam berbagai upaya bersama untuk mengantisipasi terorisme, khususnya di Laut Sulawesi dan Laut Sulu. "Saya berharap pertemuan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme, termasuk upaya bersama untuk mengantisipasi ancaman terorisme," tadasnya.Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism diikuti enam negara, yaitu Indonesia, Australia, Malaysia, Filipina, New Zealand, dan Brunai Darussalam. Delegasi Australia dipimpin Jaksa Agung George Brandis.Sementara, delegasi Malaysia diwakili Second Deputy Home Minister Dato’ Masir Anak Kujat, delegasi Brunai Darussalam diwakili Wakil Menteri Bidang Keamanan dan Media Dato Paduka Awang Haji Hamdan Bin Haji Abu Bakar, delegasi Filipina dipimpin Mr. Hermegones C. Esperon, dan delegasi Selandia Baru dipimpin Menteri Luar Negeri Gerry Brownlee.Perwakilan Indonesia, selain Menkopolhukam, hadir pula Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Suhardi Alius, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin.(NIN)