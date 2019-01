772 Jiwa di Sulut Terserang DBD

Manado: Wabah penyakit demam berdarah dengue (DBD) terus meningkat di Sulawesi Utara. Data terbaru di Dinas Kesehatan Sulawesi Utara, hingga 22 Januari 2019, ada 772 kasus terjadi. 11 di antaranya meninggal dunia.



Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sulut Steven Dandel mengatakan kasus tersebut terpusat di tiga kabupaten/kota.

"Kota Manado, Minahasa, dan Minahasa Utara. Di mana 300-an kasus ada di Manado dan 7 di antaranya meninggal dunia," kata Steaven, Rabu, 23 Januari 2019, saat ditemui di ruang kerjanya, di Jalan 17 Agustus, Manado.



Angka ini, ujar dia, meningkat tajam dibanding tahun lalu, di mana pada Januari 2018, secara keseluruhan di 15 kabupaten/kota, hanya 118 kasus dengan jumlah kematian nol.



Bahkan untuk jumlah kasus pada Januari 2019 ini, sudah setengah dari jumlah total pada sepanjang 2018 lalu, yang berjumlah 1.522 kasus dengan kasus kematian 21 jiwa.



"Tahun lalu kita empat kali menerbitkan surat peringatan dini ke kabupaten/kota karena melihat tren. Yang pertama pada Januari (2018), itu follow up dengan baik sehingga kasusnya tak meningkat. Kemudian Mei (2018), itu juga difollow up dengan baik sehingga kasusnya tidak sampai meningkat," terangnya.



Pada September 2018, lanjut dia, pihaknya juga mengeluarkan surat peringatan. Namun hanya beberapa saja yang menerapkan.



"Itu berlanjut di surat peringatan keempat pada Desember (2018). Dan terbukti pada Januari di mana kasusnya sangat banyak terjadi," bebernya.



Steaven mengaku dari sisi peringatan dini sudah dijalan dengan baik oleh pihaknya. Namun, jika kemudian sistem itu disebut tidak berhasil untuk mencegah penyebaran DBD, menurut Steaven, lantaran kekeliruan pemahaman yang selama ini berkembang.



"Di masyarakat kalau ada DBD solusinya fogging. Ini yang keliru. Fogging justru memperberat keadaan. Kenapa? Karena, usai difogging mereka lalai karena berpikir penyakitnya sudah selesai. Sehingga kegiatan bersih-bersih lingkungan tak lagi dilakukan. Padahal ini yang paling penting," jelasnya.



Steaven menegaskan, kesalahpahaman itu merupakan kesalahan fatal karena fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa. Tapi jentik tidak ikut mati.



"Untuk itu saat ini kita sedang gencar-gencarnya sosialisasi ke masyarakat mengenai kebersihan lingkungan melalui 3M dan 3M plus," pungkasnya.







