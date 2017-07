Polisi Siap Amankan Pertemuan Enam Negara Bahas Terorisme di Manado

Metrotvnews.com, Manado: Kota Manado, Sulawesi Utara, menjadi tuan rumah pertemuan enam negara pada Sabtu 29 Juli 2017. Kapolda Sulut Irjen Bambang Waskito pun menyiapkan pasukan untuk mengamankan kegiatan lintas negara itu.



Pertemuan itu membahas pencegahan dan penanganan terhadap teroris lintas negara. Kegiatan bertajuk: Sub Regional Cooperation Meeting On Fighting Foreign Terrorism Fights And Cross Order Terrorism.

Kapolda mengatakan pejabat setingkat perdana menteri, kepala kepolisian, dan panglima angkatan bersenjata bakal menghadiri acara. Para tamu berasal dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Selandia Baru.“Kita sebagai tuan rumah harus bisa menunjukkan kepada negara-negara luar bahwa Polri selalu siap,” kata Bambang dalam apel gelar pasukan di Mapolda Sulut, Manado, Rabu 25 Juli 2017.Kapolda menyiagakan 591 personel dari berbagai satuan. Mulai dari Brimob, Polair, dan Polres atau Polresta."Pengamanan disiagakan mulai 27 sampai dengan 29 Juli 2017," lanjut Kapolda.Kegiatan itu, ungkap Kapolda, sebagai tindak lanjut rapat pimpinan TNI, POlri, dan beberapa lembaga di Filipina beberapa waktu. Poin utama pertemuan itu yaitu mengintensifkan langkah mengantisipasi aksi terorisme, khususnya yang terjadi di Marawi, Filipina.Kapolda mengingatkan anak buahnya bekerja dengan performa terbaik saat mengamankan kegiatan. Sehingga para tamu pun merasa aman dan nyaman di Manado."Jangan sampai karena pengaturan tidak baik, akhirnya semua sama-sama mengambil waktu istirahat, sehingga tidak efektif dalam pengaturan-pengaturan ini,” tegasnya.(RRN)