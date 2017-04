24 SMA/SMK Negeri di Tangerang Mendadak Miskin

Metrotvnews.com, Tangerang: Pengalihan pengelolaan dari pemkot dan pemkab ke provinsi, membuat SMA/SMK di Tangerang terpukul. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang mereka terima menurun drastis dan belum bisa dicairkan hingga akhir April.



Namun, sekolah bergeming. Mereka tak berani melakukan pungutan biaya kepada siswa, khawatir dianggap pungutan liar (pungli) dan dijaring tim saber pungli.

Bagaikan simalakama, sekolah pun tidak bisa berbuat banyak jika dana operasional tak kunjung ada. Beberapa sekolah mengaku menunggak membayar tagihan listrik. Bahkan, ada yang meniadakan praktik kejuruan. Tak sedikit sekolah yang memutus akses internet, karena tidak mampu membayar.Mau tak mau, para kepala sekolah harus memungut biaya kepada orangtua siswa. Agar tak dicap melakukan pungli, mereka meminta 'perlindungan' ke Kejaksaan Negeri Tangerang.Sebanyak 24 kepala SMA dan SMK negeri di Tangerang menandatangani kesepakatan dengan Kejari Tangerang. "Kami membutuhkan arahan dan masukan agar solusi yang akan kami lakukan tidak berbuntut hukum," kata Dedi Kurniadi, Kepala SMKN 2 Kota Tangerang, usai penandatanganan kesepahaman di sekolahnya, Jumat 28 April 2017.Menurut Dedi, sekolah membutuhkan rambu-rambu dan payung hukum terkait pembiayaan sekolah. Ini bertujuan agar sekolah tak lagi mengurangi sejumlah kegiatan penting karena alasan keterbatasan dana."Subsidi dari Pemerintah Provinsi Banten belum turun sampai sekarang. Padahal, dulu waktu masih dipegang Kota Tangerang, setiap Februari pasti sudah cair," katanya.Pada saat dikelola Pemkot Tangerang, lanjut Dedi, setiap siswa menerima Rp220 ribu hingga Rp300 ribu setiap bulannya. Setelah dikelola Pemprov Banten, setiap siswa hanya dijatah Rp84 ribu per bulan."Sudah jauh melorotnya, belum ada pencairan juga sampai hari ini," keluh Dedi.Kebingungan pihak sekolah pun makin menjadi saat mendengar adanya subsidi Rp50 ribu per siswa per bulan kepada SMA/SMK swasta. "Mereka (sekolah swasta,red) kan memang boleh memungut, kok masih saja dikasih subsidi? Sekolah negeri yang jelas-jelas tidak boleh (memungut), dikasihnya cuma beda Rp30 ribu," jelasnya.Menurut Dedi, pihak sekolah merasa serba salah mengadapi kondisi ini. Ketika mereka berupaya mencari cara menutupi kekurangan biaya operasional sekolah, tudingan pungutan liar (pungli) terus membayangi."Di belakang itu diancam oleh masyarakat tentang pungli dan pelanggaran hak asasi siswa. Sekarang, sekolah butuh biaya untuk operasional. Tapi, provinsi tidak menyalurkan keuangan sesuai kebutuhan. Mau bagaimana?" ujar dia.Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Tangerang Edyward Kaban menerima aspirasi sekolah. Ia sepakat persoalan pendidikan tidak bisa ditunda-tunda.Kejari pun menugaskan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk segera mengkaji persoalan pembiayaan sekolah, serta tindakan apa yang bisa diambil penyelenggara sekolah. "Terpenting disetujui semua pihak, keputusan pungutan biaya akan kami dampingi sampai akhir. Kami akan menjadi pendamping di setiap keputusan atau kebijakan yang diambil sekolah. Minimalisir pungli serta melakukan sikap keterbukaan biaya sekolah," cetus dia.(NIN)