BURT DPR Tinjau Fasilitas Rumah Sakit Grha Medika Lombok

Lombok: Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti menilai, Rumah Sakit Grha Medika Lombok sudah sesuai dengan kriteria dalam melayani peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamkestama). Sebagai rumah sakit baru, fasilitasi rumah sakit tersebut dinilai sudah lengkap.



“Meskipun RS Grha Medika Lombok masih terbilang baru, dan masih dalam proses pengembangan, namun RS ini sudah memenuhi syarat dan kriteria untuk peserta Jamkestama,” ungkap Novita dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Maret 2018.

Menurut Politikus Partai Gerindra ini, pemenuhan kriteria tersebut didasarkan pada sudah tersedianya alat medis dengan kondisi baik, serta jumlah dokter yang memadai bagi anggota DPR maupun keluarga dan pejabat lainnya yang ingin memeriksa kesehatannya.



“Untuk itu ke depannya, harapan saya pelayanan yang diberikan tidak hanya baik untuk para anggota maupun pejabat, tapi juga ke masyarakat. Kami juga mendukung pemenuhan terhadap fasilitas yang diberikan, tidak ada diskriminasi, baik untuk peserta BPJS maupun non BPJS, sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.



Senada dengan Novita, anggota BURT DPR RI Gatot Sudjito menambahkan, pelayanan rumah sakit ini dinilai sudah baik, namun tetap harus diimbangi dengan perbaikan kedepannya.



“Memang secara perspektif, kesiapan fasilitas dan dokternya bagus, namun secara umum RS ini masih tergolong baru, sehingga masih tipe C. Oleh karena itu, saya mengimbau untuk terus melakukan upaya peningkatan,” tutur Gatot.



Politikus Partai Golkar itu pun meminta kepada pihak Jasindo untuk dapat meningkatkan provider untuk peserta Jamkestama yang sesuai dengan standar seperti di dalam UU Nomor 55 Tahun 2014 tentang Jamkestama.



“Meskipun masih ditemukan sedikit kelemahan, kami meminta Jasindo agar dapat memberikan rekomendasi provider yang sesuai dengan standar yang sudah diatur di dalam UU. Tentunya hal ini harus didorong, agar peserta Jamkestama dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik,” imbuhnya.



Kepala Perawat Astro Sagala Head Nurhidayati menuturkan, Rumah Sakit Grha Medika akan terus meningkatkan fasilitas dan memaksimalkan pelayanan. Tidak hanya untuk anggota DPR ataupun Pejabat, pelayanan terbaik juga diberikan kepada masyarakat baik peserta BPJS Kesehatan maupun non BPJS.



“Karena kami masih tergolong baru, fasilitas yang tersedia masih terbatas. Ruang VVIP dan Eksekutif yang kami miliki saat ini hanya berjumlah satu ruangan. Sementara untuk ruangan VIP yang kami miliki sebanyak 18 ruangan. Oleh karena itu, ke depan akan kami dorong untuk ditingkatkan, dan tentunya juga terus berusaha untuk memaksimalkan pelayanan,” kata Nurhidayati.





