Bazar Pangan Murah Berkualitas Digelar di Manokwari

Papua: Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian dan Pemprov Papua Barat bekerja sama mengantisipasi potensi lonjakan harga di akhir tahun. Kedua lembaga menggelar pangan murah berkualitas di Lapangan Amban, Manokwari, Rabu, 20 Desember 2017.



Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Hippo menyatakan kegiatan serupa rutin dilakukan, terlebih menjelang hari besar keagamaan Nasional natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

"Selain gelar pangan murah, kami juga melakukan pemantauan ke sentra-sentra pasar utama di Manokwari dengan dinas perdagangan, Divre Bulog Manokwari, Ditreskrimsus (Satgas Pangan), dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat," kata Hippo melaluui keterangan tertulis, Rabu, 20 Desember 2017.



Kepala Divre Bulog Manokwari Muhammad Said mengklaim siap memasok berbagai bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Beberapa di antaranya, beras, gula, minyak goreng, bawang putih, dan lain-lain.



Dalam gelar pangan murah, beras medium dijual Rp9.000 per kilogram, minyak goreng Rp12.500 per liter, tepung terigu Rp9.000 per kilogram, gula Rp12.500 per kilogram, telur ayam lokal Rp24.000 per kilogram, bawang putih Rp17.000 per kilogram, dan berbagai sayuran lokal.



Masyarakat sangat antusias berbelanja. Yanuyaki Anggori, salah seorang warga, mengatakan kehadiran bazae sangat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan. Terlebih dengan harga murah.



"Kalau bisa gelar pangan ini terus menerus dilakukan," harap Yanuyaki.



Pemerintah bersama Pemerintah Provinsi dan para pemangku kepentingan telah mengambil langkah strategis menjaga pasokan dan stabilitasi harga pangan,.



"Dengan gelar pangan murah, menunjukkan pemerintah hadir di masyarakat dalam mengendalikan harga pangan," kata Kepala Bidang Harga Pangan BKP Kementerian Pertanian Liek Irianti.





