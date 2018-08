Sistem Kelistrikan Lombok dan Sumbawa Padam Total

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, jaringan kelistrikan di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) padam total (black out) setelah terjadi gempa di Lombok Timur.



"Gempa kali ini kelistrikan system Lombok black out, system Sumbawa juga black out," kata Jonan di Jakarta, Senin 20 Agustus 2018.

Sebelumnya gempa dengan kekuatan 7,0 skala richter (SR) mengguncang Lombok TImur. Namun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut berdasarkan analisis, gempa sesungguhnya berkekuatan 6,9 SR.



Berpusat di Lombok Timur, namun gempa juga dirasakan di beberapa wilayah lain seperti Mataram, Sumbawa,dan Lombok Utara. Wilayah di NTB merupakan yang paling parah terdampak gempa.



Sementara itu, wilayah lain seperti Bali, Jawa Timur, dan Makassar merasakan guncangan gempa. Hanya saja kekuatan yang dirasakannya mulai dari guncangan sedang dan rendah.



Selain itu, BMKG mencatat ada 22 kali gempa susulan yang terjadi sampai dengan pukul 01.00 WITA tadi. Namun hanya tiga gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat.





(LDS)