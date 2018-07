Harga Telur di Sulut Rp51 Ribu per Baki

Manado: Kenaikan harga telur juga terjadi di Sulawesi Utara. Kenaikan harga telur ini terjadi setidaknya seminggu belakangan ini.



Ina, salah satu pedagang di Pasar Bersehati Manado, Sulut mengungkapkan harga telur per papan dengan isi 30 butir telur Rp51 ribu.

"Sebelum naik harganya Rp45 ribu. Terus naik Rp48 ribu dan naik lagi Rp51 ribu sampai sekarang," kata Ina saat ditemui Medcom.id, di Pasar Bersehati Manado, Kamis, 19 Juli 2018.



Menurut Ina, akibat kenaikan ini, untuk harga eceran dia menjual seharga Rp2.100 per butir. "Sebelum naik, harganya Rp1.700 sampai Rp1.800 per butir," ujarnya.



Kenaikan harga ini pun berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Ina mengaku pelanggannya kebanyakan dari masyarakat yang berjualan makanan atau kue.



"Sebelum harga naik, sehari itu bisa 100 baki laku terjual. Sekarang untuk capai 100 baki sangat sulit. Pelanggan banyak mengeluh karena mahal," beber Ina.



Meski demikian, Ina mengatakan harga ini masih lebih murah dibandingkan dengan kenaikan harga telur yang terjadi di pasar Sulut.



"Kalau di luar misal di Jawa, di sana jualnya per kilogram Rp30 ribu bukan per baki. Kalau dihitung per kilogram hanya berisi sekitar 15 butir telur. Artinya kalau 30 butir telur, Rp60 ribu. Sementara di sini hanya Rp51 ribu."



Sementara Aba, penjual lainnya mengungkapkan, kelangkaan terjadi di lokasi peternakan ayam petelur.



"Kata mereka (peternak ayam petelur) stok sekarang masih terbatas sehingga terjadi kelangkaan," kata Aba, yang biasanya mengambil telur pada peternak lokal Sulut ini.



Aba dan Ina pun sama-sama berharap agar harga telur bisa kembali normal, sehingga pembeli tidak mengeluh lagi dan pendapatan mereka kembali normal.





(ALB)