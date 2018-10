Angka Kemiskinan Serang Terendah Ketiga di Banten

Serang: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang di 2017 menjadi terendah ketiga dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang mencapai sebesar 4,63 persen atau sebanyak 69.100 penduduk miskin.



"Angka kemiskinan ini dari seluruh daerah di Banten terendah ketiga," kata Kepala BPS Kabupaten Serang Indra Warman, dalam siaran pers, Kamis, 11 Oktober 2018.

Indra mengakui angka kemiskinan di wilayahnya naik dibandingkan dengan di 2016. Saat itu, angka kemiskinan hanya 4,58 persen. Namun, Indra mengklaim, kenaikan angka itu hampir terjadi di semua kabupaten/kota, termasuk Provinsi Banten.



Adapun penyebab angka kemiskinan naik, menurut Indra, adalah penurunan daya beli masyarakat akibat terjadi inflasi sepanjang 2017 yang merupakan pengaruh bersifat nasional dan global.



"Kemiskinan tidak bisa dilihat dari kasat mata tapi harus menyoroti banyak aspek di masyarakat. Khususnya tingkat kemampuan masyarakat untuk tetap bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, baik konsumsi makanan maupun non makanan. Variabel ini ditangkap dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang dilaksanakan setiap tahun," ujarnya.



Walaupun angka kemiskinan di Kabupaten Serang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Banten, permasalahan kemiskinan tetap menjadi perhatian Pemkab Serang. Program rehabilatasi rumah tidak layak huni (RTLH) masyarakat miskin menjadi salah satu cara menurunkan angka kemiskinan.



"Pada 2017 sudah diperbaiki 1.288 RTLH. Pada 2018 ini, dibangun hingga 1.500 rumah warga miskin," ujar Indra.



Selain itu, Pemkab Serang juga berhasil menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sesuai fokus dan arah pembangunan yang diukur dari tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli (pendapatan per kapita). Kemudian, Angka Harapan Hidup (AHH) warga Kabupaten Serang pada 2016 mencapai 63,81 tahun, atau meningkat menjadi 64,02 tahun pada 2017.



Sementara pengeluaran per kapita warga Kabupaten Serang pada 2016 menguat cukup besar dibandingkan dengan di 2015 yaitu sebesar 3,13 persen dan merupakan pertumbuhan tertinggi selama enam tahun terakhir.



"Sesuai fokus kami pada peningkatan IPM, program kesejahteraan masyarakat terus kami jalankan," kata Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dalam rapat paripurna hari jadi Kabupaten Serang beberapa waktu lalu.



Adapun secara berurutan, angka kemiskinan mulai yang terendah yakni, Kota Tangerang Selatan 1,76 persen, Kota Cilegon 3,52 persen, Kabupaten Serang 4,63 persen, Kota Tangerang 4,95 persen, Kabupaten Tangerang 5,39 persen, Kota Serang 5,57 persen, Kabupaten Lebak 8,64 persen, dan Kabupaten Pandeglang 9,74 persen.





