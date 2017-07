Teroris di Marawi Filipina Dibahas dalam Pertemuan Antarnegara di Manado

Metrotvnews.com, Manado: Keberadaan teroris di Kota Marawi, Filipina, menjadi topik utama dalam pertemuan bilateral yang diikuti oleh Indonesia, Australia, New Zealand, dan Filipina. Pertemuan berlangsung di Hotel Four Point Manado, Sulawesi Utara, Jumat 28 Juli 2017.



Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengatakan para perwakilan negara meminta Filipina memberi penjelasan lebih detail, mengenai aksi teorisme dan upaya ISIS dalam membangun basis baru di Filipina Selatan.

Namun, kata Wiranto, pertemuan ini tidak masuk dalam agenda resmi Konferensi Sub Regional Cooperation Meeting On Fighting Foreign Terrorism Fights And Cross Order Terrorism, yang akan digelar Sabtu 29 Juli 2017."Pertemuan ini tidak masuk dalam agenda besok. Formalnya besok. Pertemuan ini untuk mendapatkan bahan-bahan penting yang akan dibahas dalam pertemuan delegasi enam negara, besok," kata Wiranto usai pertemuan.Menurut Wiranto, untuk Australia dan Indonesia, bertugas untuk mendata hal-hal apa saja yang akan dibahas besok."Sementara Selandia Baru sebagai negara yang sangat kuat usahanya untuk bergabung melawan terorisme, kita minta masukan-masukan positif untuk pertemuan besok,” jelas Wiranto.Intinya, kata Wiranto, seluruh delegasi dari masing-masing negara telah siap melakukan pembahasan mengenai terorisme.“Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berharga untuk bersama-sama kita memerangi terorisme di wilayah Asia Tenggara khususnya di Marawi Filipina Selatan," pungkasnya.Hadir dalam pertemuan itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, delegasi Australia, Senator The Hon George Brandis, Menteri Luar Negeri New Zealand Gerry Browniee dan delegasi Filipina dipimpin oleh Gen (Ret) Hermogenes C. Esperon.(RRN)