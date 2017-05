Di Pasar Ciputat Tangsel, Harga Bawang Putih Rp60 Ribu per Kg

Metrotvnews.com, Tangerang Selatan: Harga sejumlah bahan pangan naik di Tangerang Selatan, Banten. Kondisi itu terjadi sepekan menjelang bulan Ramadan.



Pariyah, 32, pedagang di Pasar Ciputat, mengatakan kenaikan harga terjadi pada bawang putih dan kentang. Sedangkan harga cabai dan bawang merah masih normal.

"Harga bawang putih naik dari Rp40 ribu menjadi Rp60 ribu per kg. Harga kentang naik Rp4 ribu dari Rp12 ribu per kg," kata Pariyah, Rabu 17 Mei 2017.Sementara harga cabai turun dari Rp80 ribu menjadi Rp60 ribu per kg. Harga bawang merah tetap Rp35 ribu per kg.(Suasana di Pasar Ciputat Tangerang Selatan, MTVN - Farhan Dwi)Pantauan Metrotvnews.com, kenaikan harga juga terjadi pada ayam potong. Harga ayam seberat 1,2 kg yaitu Rp40 ribu. Sebelumnya, harganya hanya Rp35 ribu.Kondisi itu pun terjadi di Pasar Jombang Kecamatan Ciputat. Harga daging impor yang sebelumnya Rp80 ribu menjadi Rp100 ribu per kg."Harga daging lokal juga sama naik, tapi cuma Rp5 ribu. Sebelumnya 115 sekarang sudah Rp120 perkilo," kata Asep, pedagang daging di Pasar Jombang.Begitu pula dengan harga telur naik dari Rp20 ribu menjadi Rp22 ribu per kg. Pedagang memprediksi harga semakin naik menjelang Ramadan."Saya kira Ramadan besok naik lagi jadi Rp24 ribu per kilogramnya," kata dia.Minyak curah juga mengalami peningkatan harga. Namun kenaikannya tak terlalu signifikan yaitu dari Rp12 ribu menjadi Rp13 ribu per kg.(RRN)