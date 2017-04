Aksi dari Bali dan Sidoarjo untuk Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Denpasar: Aksi solidaritas untuk penyidik KPK Novel Baswedan datang dari mahasiswa di Bali, Kamis 13 Maret 2017. Puluhan mahasiswa menggelar aksi menuntut kepolisian mengusut kasus kekerasan yang menimpa Novel.



Aksi berlangsung di depan Mapolda Bali, Jalan WR Supratman, Denpasar. Mereka menyuarakan tuntutan dan dukungan untuk mengusut aktor di balik penyiraman air keras pada Novel.

Alyuprayitno Umbu Makaborang, koordinator lapangan, menduga aktor besar di balik tindakan tersebut. Lantaran itu, ia meminta kepolisian dan KPK tak takut memburu pelaku tanpa pandang bulu.(Penyidik KPK Novel Baswedan menyapa wartawan saat akan dirujuk ke rumah sakit khusus mata di Jakarta, Ant - Aprilio Akbar)"Kami merasa ada elit besar yang melakukan penyiraman kepada Novel Baswedan dan aktor itu terkait kasus e-KTP," ungkap Alyuprayitno dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Denpasar.Alyuprayitno menilai Novel merupakan penyidik yang diincar banyak kalangan karena menangani kasus besar di lingkaran pemerintahan. Oleh karena itu, GMKI Cabang Denpasar meminta Novel Baswedan untuk tidak mundur dalam mengusut kasus.(Aksi kelompok warga di Sidoarjo dukung pengusutan kasus penyiraman air asam ke Novel Baswedan, MTVN - Hadi)Aksi serupa berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 12 April 2017. Puluhan orang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo mengecam tindakan tersebut.Mereka menggelar aksi di depan monumen Jayandaru, Alun-Alun Sidoarjo. Zain Haq, koordinator aksi, mengatakan kegiatan itu untuk memberi dukungan moral pada penyidik KPK yang tengah mengusut beberapa kasus besar itu."Penyiraman ini bagian dari bentuk intimidasi. Polisi harus segera mengusut tuntas kasus tersebut," kata Zain Haq.Peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel terjadi pada Selasa 11 April 2017. Pelaku diduga sebanyak dua orang. Diduga, pelaku menyerang Novel saat dirinya dalam perjalanan pulang masjid menuju rumahnya usai salat Subuh.Kejadian itu mengakibatkan Novel menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara.Novel menderita luka pada wajah dan mata akibat siraman air asam itu. Untuk mendapatkan perawatan lebih optimal, keluarga memindahkan Novel ke Rumah Sakit Jakarta Eye Center.Namun, Taufik Baswedan, kakak Novel, mengatakan adiknya akan mendapat perawatan lebih lanjut di Singapura. Taufik akan mendampingi Novel di Singapura."Mohon doanya ya," ujar Taufik pada Rabu 12 April 2017.(RRN)