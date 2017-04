Metrotvnews.com, Manado: Peringatan May Day pada 1 Mei 2017 bakal digelar ratusan buruh di Sulawesi Utara. Bukan berunjuk rasa, mereka mengaku menggelar aksi yang lebih positif.



"Misalnya pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan donor darah," kata Jack Andalangi, Ketua Panitia Hari Buruh Sulut, di Manado, Jumat 28 April 2017.

Tema peringatan, lanjut Jack, yaitu May Day is a happy day. Jack mengatakan kegiatan itu berbeda dari tahun-tahun lalu yang identik dengan unjuk rasa.Kegiatan itu bakal berlangsung di Ruang Mapaluse, Kantor Gubernur Sulut, di Manado. Hingga kini, 600 buruh menyatakan siap mengikuti kegiatan tersebut."Namun kami juga mengundang perwakilan buruh di seluruh wilayah Sulut untukdapat berpartisipasi dalam kegiatan ini," katanya.Di sela-sela kegiatan, lanjut Jack, buruh tetap menyuarakan tuntutan. Misalnya jaminan kesehatan dan penghapusan tenaga kerja outsourcing.Sementara itu Polres Tangerang Selatan, Banten, menyiapkan ratusan personel mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional atau May day pada 1 Mei 2017. Di peringatan itu, sedikitnya 50 bus mengangkut buruh pabrik untuk beraksi di Jakarta.Kabag Ops Polres Tangsel Kompol Hadi Supriyatna mengatakan buruh berasal dari Legok dan Curug. Rencananya mereka berangkat ke Jakarta pada 1 Mei 2017 untuk menggelar aksi May Day."Mereka berasal dari aliansi buruh Tangsel," kata Hadi di Tangerang Selatan.Hadi menyebutkan beberapa titik kumpul para buruh. Mereka juga akan menggunakan bus dari pabrik masing-masing."Titik kumpul massa dari Balaraja di Cikupa, dan yang dari Jati Uwung dan atau Kota Tangerang, mereka berkumpul di Pasar Kemis. Mereka berangkat melalui Tol Bitung," jelasnya.Polres Tangerang Selatan, kata Hadi, menurunkan 570 buruh untuk bersiaga di sejumlah lokasi. Satu di antaranya pintu tol Bitung. Penjagaan juga dilakukan di Curug dan Jatiuwung."Dan yang kedua di daerah pertamina Bitung. Untuk mengatisapasi masa dari Balaraja, Cikupa dan Legok. Dan pengamanan kita tak diperbolehkan menggunakan senjata api," lanjut dia.Hadi meminta buruh tetap tertib selama beraksi. Sehingga kepentingan masyarakat tak terganggu.(RRN)