Jokowi Pantau Pembangunan Runway Bandara Soekarno-Hatta

Tangerang: Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan landasan (runway) dan jalan penghubung antara landas pacu dengan pelataran pesawat atau taxiway di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangannya untuk memastikan pembangunan tersebut berjalan dengan lancar.



Jokowi tiba di lokasi proyek sekitar pukul 10.00 WIB, Kamis, 21 Juni 2018. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumantri mendampingi Jokowi. Direktur Utama PT Pembangunan Perusahaan (PP) Lukman Hidayat dan Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyambut Presiden dan rombongan.

"Bandara Internasional Soekarno-Hatta, merupakan bandara yang paling sibuk dan paling ramai di negara kita. Pertumbuhan penerbangan penumpang udara di negara kita per tahun kurang lebih sembilan persen. Oleh karena itu kita terus bangun airport baru dan terminal baru. Bandara Soekarno-Hatta sendiri, kalau dilihat setiap mau take off harus antre 20 sampai 30 menit," ujar Jokowi saat meninjau proyek pembangunan Runway dan Taxi Way di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis 21 Juni 2018.



Dengan tambahan landasan, Jokowi menjelaskan, pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta akan meningkat menjadi 114 pesawat per jam, dari saat ini hanya 81 pesawat per jam.



"Pembangunan tersebut terkait pembebasannya sudah selesai bahkan kontruksinya sudah dimulai proses dan akan selesai pada bulan Juni 2019," kata Jokowi.







(RRN)