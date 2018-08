Polda Kepri Ringkus 16 Kurir Narkoba Jaringan Internasional

Batam: Polda Kepri menangkap 16 tersangka kasus narkoba dalam kurun waktu 10 hari. Jumlah barang bukti yang disita dari tangan pelaku mencapai 4.600,69 gram atau sekitar 4,6 kilogram narkoba. Seluruh barang bukti disita dari sembilan kasus narkoba jenis sabu.



Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes K Yani mengatakan, ke-16 tersangka yang ditangkap merupakan kurir narkoba jaringan internasional. Beberapa di antaranya ditangkap di Bandara Hang Nadim, Batam.

"Berbagai modus mereka gunakan untuk mengelabui petugas. Selain menyembunyikan narkoba di dalam sepatu, ada juga yang mengemas sabu tersebut dalam bentuk kapsul lalu dimasukkan ke dalam anus," ujar K Yani saat konferensi pers pemusnahan barang bukti narkoba di lapangan upacara Mapolda Kepri, Nongsa, Kota Batam, Selasa, 14 Agustus 2018.



Ke-16 tersangka yang ditangkap, yakni; IZ alias EM dan AM ditangkap di Bandara Hang Nadim Batam, SU alias BL (Bandara Hang Nadim), SW alias S Bandara Hang Nadim), RF alias P (Restoran JCO BCS mall, ZA alias Z, MT alias M, dan AM alias A (Bandara Hang Nadim), SU alias I dan AF alias A (lobi Hotel Artha-Karimun), AG dan MA (Kampung Melayu, Bukit Jodoh-Batam), dan AS alias AL (Pelabuhan ASDP Tanjunguban-Bintan).



"Total keseluruhan barang bukti narkoba yang disita petugas sebanyak 4.600,69 gram. Jumlah sabu yang dimusnahkan seberat 3.652,69 gram. Sedangkan sisanya, yakni 948 gram disisihkan masing-masing untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan," ungkap Yani.





(DEN)