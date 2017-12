Harga Pangan di Makassar Masih Stabil

Makassar: Tim Satuan Tugas Pangan Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Sulawesi Selatan mengecek harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional, Kamis, 14 Desember 2017. Berdasarkan pantauan petugas, harga pangan di pasaran belum mengalami lonjakan menjelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.



Satgas Pangan yang dipimpin langsung Kepala Polrestabes Makassar Kombes Anwar Effendi inspeksi mendadak di Pasar Terong, jalan Masjid Raya Makassar. Di tempat ini aparat menemukan sejumlah kenaikan harga, namun dianggap masih stabil dan dalam taraf wajar.

"Sebagian harga, terutama telur mengalami kenaikan karena banyaknya permintaan. Mungkin berkaitan dengan maraknya acara Maulid. Namun kenaikannya masih dalam batas normal," kata Kombes Anwar di Makassar, Kamis 14 Desember.



Di Pasar Terong, berdasarkan pantauan, harga beras kepala super rata-rata Rp12 ribu per kilogram. Gula pasir dipatok antara Rp13-16 ribu per kilogram. Sedangkan daging sapi berkisar Rp100 ribu per kilogram.



Di tempat yang sama, bawang merah ditaksir Rp20 ribu perkilogram, cabai merah Rp18 ribu perkilogram, sedangkan telur ayam ras Rp35 ribu per rak.



Kombes Anwar mengungkapkan, pihaknya sengaja mengecek harga bahan pokok di pasaran jelang hari besar dan libur panjang. Kunjungan langsung ke pasar diharapkan bisa mencegah adanya permainan harga oleh pedagang. Sehingga kebutuhan masyarakat bisa tetap terpenuhi meski jumlah permintaan meningkat.



"Kita antisipasi kenaikan harga dan kelangkaan stok yang dimungkinkan oleh para spekulan dengan menimbun sembako. Tidak hanya mengamankan, tapi juga memastikan kualitas pangan yang didistribusikan ke setiap pasar," ujar Anwar.



Berikut daftar harga kebutuhan pokok yang ditemukan Satgas Polrestabes Makassar di pasar, Kamis 14 Desember 2017:



1. Beras kepala super = Rp 12.000/kg

2. Beras Kepala Spesial = Rp 11.000/kg

3. Beras Kristal = Rp 11.500/kg

4. Gula Putih Pasir Import = Rp 16.000/kg

5. Gula Putih Lokal = Rp 13.000/kg

6. Gula putih lokal (kemasan) = Rp 16.000

7. Gula putih lokal (karungan isi) = Rp 580.000

8. Daging kerbau Secondary Cut = Rp 120.000/kg

9. Daging kerbau Murni = Rp 100.000/kg

10. Daging kerbau Paha Belakang = Rp 100.000/kg

11. Daging Sapi Secondary Cut = Rp 120.000/kg

12. Daging sapi Murni = Rp 100.000

13. Daging sapi paha belakang = Rp 100.000

14. Jagung pipilan = Rp 5000/liter

15. Kedelai = Rp 12.000/kg

16. Bawang Merah Enrekang = Rp 20.000/kg

17. Bawang Merah Bima = Rp 25.000/kg

18. Cabai Merah = Rp 18.000/kg

19. Cabai Keriting = Rp 20.000/kg

20. Cabai Rawit = Rp 16.000/kg

21. Tepung Terigu merk Kompas = Rp 9.000/kg

22. Tepung terigu merk segitiga biru = Rp 10.000/kg

23. Minyak Goreng Curah = Rp 12.000/liter

24. Minyak Goreng Bimoli = Rp 16.000/liter

25. Minyak Goreng Curah Jerigen isi 50 liter = 60.000 /Jerigen.

26. Mentega Blueband = Rp 24.000/kg

27. Daging Ayam Ras = Rp 43.000 (1 ekor)

28. Telur Ayam Ras = Rp 35.000 (1 Rak)

29. Garam merk Yodium = Rp 3000/bungkus

30. Sagu = Rp 5.000/liter

31. Kacang hijau = Rp 20.000/kg

32. Kacang Tanah = Rp 28.000/kg

33. Bawang putih = Rp 25.000/kg









