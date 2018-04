Thai Airways Pindah ke Terminal 3 Bandara Soetta

Tangerang: Operasional maskapai Thai Airways akan pindah ke Terminal 3 dari Terminal 2D Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Selasa, 1 Mei 2018. Thai Airways akan menempati check-in counter B21-B26 mendahului Qantas dan Jetstar Asia Airways yang pindah pada 11 Mei 2018.



Para penumpang maskapai tersebut diharapkan dapat memperhatikan gate pada tiket dan mengamati signage serta informasi yang disediakan melalui videotron di area terminal.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada maskapai yang telah memberikan kepercayaan dan telah menumbuh kembangkan bisnisnya di Terminal 3,” kata Senior Manager of Branch Communication and Legal Erwin Revianto, Kantor Cabang Utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II, Rabu 25 April.



Melalui Terminal 3, PT Angkasa Pura II senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kepercayaan kepada pengguna jasa dan mitra kerja.



Terkait kelancarakan perjalanan udara, PT Angkasa Pura II mengingatkan agar penumpang datang lebih awal. Hal itu guna mendukung kelancaran dalam melanjutkan penerbangan.



Sejumlah layanan dan fasilitas terkini tentunya dapat dinikmati penumpang di Terminal 3 Internasional ini seperti seperti e-parking, crowd management system, free wifi, self check-in (on progress), digital banner, e-kiosk wayfinding, body scanner, autogate imigrasi, trolley management system serta e-survey toilet.



Selaku pengelola Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II akan sangat memaksimalkan dalam membantu para pengguna jasa untuk memperoleh informasi penerbangan.



“Kami mengerti pentingnya komitmen untuk turut membangun jaringan maskapai dengan layanan yang prima. Karenanya, PT Angkasa Pura II akan mendukung secara penuh terkait perpindahan maskapai Thai Airways," terang Erwin.





(ALB)