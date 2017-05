KPPU: Harga dan Stok Pangan di Sulsel Stabil

Metrotvnews.com, Makassar: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan sidak stok dan harga pangan di sejumlah pasar tradisional dan modern di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa siang 16 Mei 2017. Sidak dilakukan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.



Hasilnya, sejumlah pangan seperti daging, gula, dan minyak goreng harganya masih relatif stabil. Bahkan harga dan stok stabil diperkirakan hingga Ramadan dan Lebaran 2017.



"Untuk saat ini semua relatif stabil," kata Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, Selasa 16 Mei 2017.



Dalam sidaknya, KPPU didampingi Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang dan Wali Kota Makassar Danny Pomanto. Pasar Terong di kecamatan Bontoala menjadi salah satu lokasi sidak KPPU.



Di pasar itu, Syarkawi menemukan rata-rata bahan pokok dijual sesuai harga standar. Gula pasir maksimal Rp12.500 per kilogram, minyak goreng seharga Rp10 Ribu per liter, sedangkan daging beku berkisar Rp60 ribu per kilogram.



"Untuk minyak goreng, ada yang jual senilai Rp11 Ribu. Tapi itu stok lama. yang stok baru tidak lebih dari Rp10 Ribu," ujar Syarkawi.



Selain tiga komoditas itu, KPPU juga mengecek bawang putih yang harganya sempat melambung tinggi. Dari pantauan, pedagang pasar rata-rata menjual seharga Rp38 Ribu per kilogram. Diyakini untuk stok baru akan lebih murah.



"Untuk komoditas lain tidak ada masalah. Beras pun aman, stoknya juga bisa cukup untuk jangka waktu lama," kata Syarkawi.



Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang membenarkan ketahanan pangan di daerahnya relatif stabil. Pihaknya kini fokus memantau melalui pengecekan rutin di pasaran. Selama tidak ada oknum yang bermain, kata Agus, tidak akan ada gejolak di masyarakat.



Adapun Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyatakan telah mengerahkan tim melalui instansi terkait unuk menjaga kestabilan pangan. Menurutnya, harga bisa ditekan jika semua rantai pasokan stok terus dijaga.



"Intinya kita semua berjaga-jaga. Perkuat di koordinasi dan antisipasi. Sejauh ini di daerah kita masih normal," katanya.



(ALB)