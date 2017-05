Papua Mengejar Standar Pelayanan Kesehatan Nasional

Metrotvnews.com, Jakarta: Papua berupaya mengejar standar pelayanan kesehatan daerah setara nasional. Salah satu upaya menuju ke arah sana adalah melakukan imunisasi bagi 85 persen anak di Papua. Saat ini cakupan pelayanan imunisasi di Papua baru 73 persen.



"Kita optimistis dalam dua tahun bisa tercapai," kata Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai, dalam keterangan tertulis, Kamis 4 Mei 2017.

Cara lain yang dilakukan, lanjut dia, terus menekan prevalensi penyakit endemis seperti kusta, filariasis, dan malaria.Dia mengklaim Papua sudah mampu menurunkan angka kematian ibu (AKI) dari angka 575 per 100 ribu kelahiran hidup menjadi 380 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka kematian balita (AKB) juga menurun dari 54 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 13 per 1.000 kelahiran hidup.“Gizi buruk juga menurun dari 21,6 persen menjadi 7,7 persen. Cakupan imunisasi meningkat dari 57,5 persen menjadi 67 persen," ucap mantan Direktur RSUD Abepura ini.Selain itu, Pemprov Papua juga mampu meningkatkan jaminan kesehatan orang asli Papua (OAP) dari 80 persen menjadi 100 persen melalui layanan rujukan.(UWA)