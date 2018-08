Mensos Blusukan ke Kampung Nelayan

Batam: Menteri Sosial RI (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengunjungi Batam untuk memantau pelaksanaan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedelapan.



Mensos mengatakan realisasi bantuan sosial PKH telah mencapai di atas 98 persen pada tahap I dan II. Bantuan tersebut telah berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan.

Badan Pusat statistik (BPS) telah merilis data tentang penurunan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen per Maret 2018 dibandingkan per September 2017 sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen.



“Menurut BPS, capaian ini disebabkan antara lain bantuan sosial meningkat 87,6 persen. Pada Kemensos, terdapat bansos non tunai PKH, BPNT/Beras Sejahtera (Rastra). Untuk itu pada pencairan tahap ketiga ini saya minta semua pihak terkait bersama-sama menuntaskan pada Agustus,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Agustus 2018.



Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batam H. Muhammad Rudi, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung ,Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Forkopimda Kota Batam, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Doli Boniara, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Hasyimah, Pimpinan Bank BRI Taufik dan Anis Abdul Hakim, serta Pimpinan Bulog.





Di hadapan 350 KPM yang berasal dari Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Batam Kota, Agus secara terbuka memberikan kesempatan kepada penerima manfaat menyampaikan kendala, saran atau masukan terkait pelaksanaan program. Saat itu, para ibu menyampaikan bahwa bansos PKH tahap ketiga sudah masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di BRI pada awal Agustus.



"Mari sadari bangsa ini besar. Potensinya luar biasa. Bagaimana cara menjadi bangsa yang besar? Bangsa ini harus dibangun oleh orang-orang tegar seperti ibu-ibu. Jangan putus asa. Terus semangat. Sesulit apapun tersenyum. Karena rasa ceria dan gembira menimbulkan optimisme," tuturnya.



KPM Sejahtera Mandiri



Selanjutnya Agus berharap bansos PKH dan BPNT dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia pun berharap kelak ketika kembali ke Kota Batam, akan lebih banyak ibu-ibu yang telah mandiri atau graduasi dari PKH dan BPNT.



Ia menyontohkan beberapa KPM dari Batam yang telah mandiri atau tergraduasi dari program PKH dan BPNT. Mereka menerima sertifikat Piagam KPM Sejahtera Mandiri dari Mensos dan diserahkan langsung kepada KPM.



"Ibu Dahliana, mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat. Usaha kerupuk yang dijalankan telah membuahkan hasil dengan pendapat bersih Rp3,5 juta per bulan. Semoga memotivasi ibu-ibu yang lain," katanya saat menyerahkan piagam KPM Mandiri disaksikan penerima bansos lainnya.







Dahliana merupakan penerima PKH tahun 2017, saat itu sang suami yang pengangguran diterima bekerja di sebuah perusahaan dan diberi peluang untuk memasarkan kerupuk buatan istrinya di perusahaan tersebut. Dalam setahun usahanya berkembang pesat. Kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak terpenuhi selain dari PKH.



Ia bahkan sudah bisa menabung. Pada Mei 2018, dia menyatakan mundur dengan ikhlas dari kepesertaan PKH dan BPNT karena telah mampu dan mandiri.



Contoh lain, lanjut Mensos, adalah Sri Lisdawati yang menerima PKH sejak 2010. Ia menjalani usaha payet kebaya dengan modal Rp2 juta (sebagian dari bansos PKH, red). Berbekal kursus menjahit dan menjadi karyawan salah satu butik di Kota Batam.



Setelah butik tutup, dia memberanikan diri menerima orderan payet kebaya. Lambat laun hasil karyanya yang bagus semakin terkenal. Ia bahkan selalu mendapat orderan dari Malaysia dan Singapura. Usahanya makin menanjak pada awal tahun 2018. Kini omset setiap bulannya mencapai Rp10 juta per bulan.



Pemerintah pusat, lanjutnya, tidak akan melepas begitu saja penerima PKH yang telah tergraduasi. Mereka akan tetap dibimbing dan diarahkan untuk memperoleh modal usaha, seperti dari KUR Himbara.



"Kalau ibu sudah lepas (dari PKH dan BPNT red) maka kami akan tetap bimbing. Mungkin ada yang punya usaha keripik, restoran padang, atau apapun. Mudah-mudahan Allah berikan jalan. Saya minta ketika saya kembali ke Batam, akan lebih banyak ibu-ibu yang graduasi mandiri dan punya usaha," katanya.



Selain itu, Agus juga membuka ruang dialog dengan KPM dan memberi kesempatan mereka untuk menyampaikan kendala atau masalah yang dihadapi di lapangan. Misalnya terkait ketepatan pencairan dan proses bimbingan oleh Pendamping.



“Bagaimana proses penyalurannya selama ini? Apakah ada keluhan atau tidak? Pendampingnya bagaimana? Pelayanannya bagaimana? Mereka baik ya?,” tanya Mensos seraya dijawab serentak “Baik semua,” oleh KPM.



Agus kemudian menyampaikan apresiasinya kepada para pendamping PKH dan BPNT yang telah bekerja keras untuk mendampingi penerima manfaat program. Menurut dia, keberhasilan PKH dan BPNT tak lepas dari peran pendamping dalam membimbing KPM.



Selain memberikan penghargaan kepada tujuh KPM yang telah mandiri, Agus juga memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp350 ribu per jiwa dari BRI untuk 10 anak-anak dari KPM yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Mereka adalah Jimas Rama Adhitya siswa SMPN 41 Batam yang meraih Juara I Zona Regional Riau Piala Danone, Juara I Provinsi Kepri Piala Danone, dan Juara I Sepak Takraw tingkat Provinsi Kepri.



Ada juga Syaffa Hidayati, pelajar SMPN 41 Batam yang berprestasi di bidang seni yakni Juara I Lomba Mengarang Cerita Pendek dan Juara II Lomba Nasyid tingkat SMP se-Kota Batam.



Mensos juga memuji prestasi Dewa Arya Syahputra siswa SMP Negeri 28 Kota Batam yang menjadi juara I Turnamen Futsal FQ Junior Cup I 2014 U-12 se-Kota Batam, Juara II U-12 IYOS Soccer Challenge Jakarta.



“Selamat untuk anak-anakku semua. Semoga prestasi ini dapat menginspirasi anak-anak yang lain untuk terus belajar dan mengukir prestasi," ungkapnya.



Blusukan ke Rumah KPM



Setelah memantau penyaluran bansos, Mensos mengunjungi beberapa penerima bansos di rumahnya. Dia mendatangi rumah Mariam (45) dan Liana (44) di Kampung Belian Tuak, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam.



Tiba di rumah panggung milik Mariam yang berada di pinggir pantai ini, Menteri Agus menyapa perempuan berkerudung yang menyambut bersama suaminya.



Mariam bercerita ia memiliki tiga anak. Dua di antaranya sudah menikah dan bekerja. Si bungsu kini duduk di bangku SMA dan biaya sekolahnya sebagian ditopang dari anggaran PKH.



Pada kesempatan itu, Mensos menanyakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan yang biasa digunakan untuk mengambil bansos.



"Ibu punya Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau tidak? Anak-anak yang sekolah apakah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)? coba kalau iya saya ingin lihat kartunya," tanya Mensos.



Liana merupakan salah satu KPM yang tinggal di Belian Tuak RT 01 RW 06 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

Suaminya Fadli Fathi seorang nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp90 ribu per hari.



"Suami saya rata-rata bisa dapat uang Rp90 ribu, itu kalau pas lagi cuaca bagus, kalau lagi cuaca kurang bagus ya bisa berhari-hari tidak melaut," tuturnya.



Ia mengatakan menerima bantuan PKH sejak 2010. "Saya mulai menerima bantuan PKH sejak saya punya anak satu, waktu itu masih ambilnya di kantor Pos," tutur Liana.



Waktu itu uang yang dia terima digunakan untuk keperluan anaknya yang masih sekolah, "Uang PKH saya pakai buat beli baju, beli buku, beli tas. Dulu kan buku pelajaran harus bayar, kalau satu buku Rp17 ribu, kalau sampai delapan sudah berapa?," ujarnya.



Saat ini bantuan PKH disalurkan dengan mekanisme non tunai. Berbagai kendala dihadapi oleh Liana. Ia menuturkan setelah bantuan melalui ATM, dia tak pandai tekan PIN, dia dibantu oleh pendamping.



Setelah Liana bisa menggunakan ATM, dia merasa bahwa bantuan yang sekarang lebih mudah. "Sekarang kalau ambil bantuan lebih enak dan setiap saat bisa, ATM juga dekat tinggal jalan sedikit sudah sampai. Enak pokoknya, bisa ambil sesuai kebutuhan saja," katanya.



Selain mendapat bantuan uang, Liana mengaku mendapat banyak pelajaran dari pendamping. "Setiap bulan kan ada pertemuan kelompok (Family Development Session, red), banyak sekali pelajarannya, beda kaya dulu tidak ada sekolahan. Kalau dulu pendampingnya sedikit, kalau sekarang pendampingnya banyak," katanya.



Ia mengaku rutin membawa anaknya ke Posyandu karena mendapat nasehat dari pendampingnya, anak keduanya berusia tiga tahun. "Ini anak saya yang kecil berusia tiga tahun pas tanggal 27 Agustus kemarin," ucapnya sambil mengusap kepala anaknya yang tidur di ayunan.





