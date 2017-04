Aksi Damai Koalisi Masyarakat Sipil Kalbar Anti Korupsi untuk Novel

Metrotvnews.com, Pontianak: Puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kalbar Anti Korupsi Puluhan warga Pontianak dan mahasiswa menggelar aksi damai terkait tindakan premanisme yang dialami penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.



"Kita meminta Kepolisian segera menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dalam waktu 7x24 jam. Kita percaya, Kepolisian mampu mengungkap," kata M. Lutharif, koordinator aksi, di Bundaran Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu, 12 April 2017.

Lutharif menyebut, tindakan kekerasan terhadap Novel Baswedan berkaitan dengan kasus besar yang sedang diusut KPK. Sekaligus upaya pelemahan KPK secara sistematis dan masif oleh para koruptor.Koalisi Masyarakat Sipil Kalbar Anti Korupsi juga meminta Presiden Joko Widodo memberikan memberikan jaminan keamanan kepada seluruh staf KPK dalam mengungkap kasus yang ditangani.Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Publik Daerah Kalbar Catharina Pancer Istiyani menambahkan, penegak hukum yang menangani kasus Novel Baswedan agar terbuka memberikan informasi kepada masyarakat. "Agar tindakan kejahatan ini tidak menimpa penyidik KPK lainnya dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia", ungkapnya.Sebelumnya, Novel Baswedan disiram air keras usai salat subuh di masjid dekat kediamannya di Kepala Gading pada Selasa, 11 April 2017. Diduga pelaku penyiraman berjumlah dua orang dengan mengendarai sepeda motor dan mengenakan helm.Hari ini, Novel dipindahkan ke rumah sakit di Singapura. Novel dibawa keluar dari Rumah Sakit Jakarta Eye Center Menteng, Jakarta Pusat, menuju Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 09.00 WIB. Perban masih menempel di wajah Kepala Satuan Tugas kasus KTP-el itu.(NIN)