Bulog Tangerang Siapkan 500 Ton Beras untuk Operasi Pasar

Tangerang: Perum Bulog Sub Divisi Regional Tangerang Raya bakal menggelar operasi pasar di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Hal tersebut dilakukan guna menstabilkan harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru.



Kepala Perum Bulog Subdivisi Regional Tangerang Junaidi mengatakan pihaknya bersama Tim Satgas Pangan melakukan operasi pasar pada 14-21 Desember 2017. "Operasi pasar kami bersamaan dengan DKI Jakarta, karena Bulog kami di bawah DKI," ucap dia, Kamis, 14 Desember 2017.

Menurut Junaidi, ada tiga jenis bahan pokok yang dijual saat operasi pasar, yaitu beras, gula pasir, dan minyak goreng. "Kami siapkan 500 ton beras yang disiapkan dalam kantung plastik berisi 5 kilogram. Kalau 500 ton itu terserap semua, maka akan kami tambah," katanya.



Saat operasi pasar, Perum Bulog menjual beras seharga Rp8 ribu per kilogram, minyak goreng Rp11 ribu per liter, dan gula pasir Rp12 ribu per kilogram. Warga Tangerang diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan operasi pasar tersebut.



"Kami jamin, pasokan sembako jelang Natal dan Tahun Baru aman dan harga masih stabil," pungkas Junaidi.





