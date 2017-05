Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional Manado Turun

Metrotvnews.com, Manado: Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Tradisional Karombasan, Manado, Sulawesi Utara, turun. Kondisi itu terjadi dalam tiga pekan menjelang Ramadan 1438 Hijriah.



Pantauan Metrotvnews.com, Selasa 9 Mei 2017, penurunan harga terjadi pada minyak, gula, beras, minyak, dan telur. Menurut pedagang, kondisi itu terjadi dalam sepekan terakhir.

"Misalnya harga gula pasir. Sebulan lalu masih Rp14 ribu per Kg. Sekarang turun Rp1.000 menjadi Rp13 ribu per Kg," kata Hamzah, pedagang di Pasar Karombasan.Penurunan harga juga terjadi pada minyak. Sepekan lalu, harganya masih Rp13 ribu per Kg dan kini turun menjadi Rp12 ribu per Kg.Harga telur pun turun namun bervariasi. Mulai dari Rp35 ribu, Rp33 ribu, dan Rp30 ribu per baki. Satu baki berisi 36 butir telur."Penurunan sekitar Rp1.000 sampai dengan Rp2.000 per baki," lanjut Hamzah.Penurunan harga signifikan terjadi pada ayam. Saat ini, harga ayam Rp25 ribu per Kg. Turun sekitar Rp5.000 ketimbang setahun lalu."Sudah sepekan harga turun," terang Sherly, pedagang daging ayam di Pasar Karombasan.Sherly menduga penurunan harga merupakan efek dari persaingan pasar tradisional dengan pasar modern. Apalagi, jumlah pasar modern di Manado kian banyak."Kalau dulu belum banyak pasar modern, saya bisa menjual di atas 50 kilogram daging ayam setiap hari. Kalau sekarang, ya, mujur-mujuran kalau sampai 50 kilogram," kata Sherly.(RRN)