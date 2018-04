Operasional Dua Maskapai Internasional Dipindah ke Terminal 3 BSH

Tangerang: Pengoperasian dua maskapai rute internasional akan pindah ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (BSH) Tangerang, Banten. Perpindahan dilakukan mulai 11 Mei 2018.



Operation and Service Executive Manager Bandara Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II (Persero) menyebutkan dua maskapai itu yaitu Qantas Airways dan Jetstar Asia Airways. Sebelumnya, dua maskapai itu beroperasi di Terminal 2.

“Satu persatu perusahaan maskapai asing berpindah operasi dari Terminal 2 ke Terminal 3. Hal ini semakin mengukuhkan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai bandara berkelas dunia,” ujar Djody dikonfirmasi, Minggu 22 April 2018.



Menurut Djody, Angkasa Pura (AP) mendukung pertumbuhan pariwisata dalam negeri. Salah satu dukungannya dengan meningkatkan layanan bandara. Seperti mengintegrasikan transportasi di bandara dengan jalur layang dan kereta.



Bandara Internasional Soekarno-Hatta, lanjut dia, tumbuh menjadi bandara berkelas dunia. Kesibukan lalu lintas pesawat hampir menyamai Bandara Changi Singapura dan Bandara Incheon Korea Selatan.



Pihaknya juga sedang melakukan pengembangan pergerakan pesawat. Yaitu membangun jalur penghubung landasan utara-selatan dengan timur. Jalur tersebut disebut east-cross taxiway. AP juga tengah membangun landasan ketiga.



Saat ini, ungkapnya, lalu lintas di BSH yaitu 81 pergerakan pesawat per jam, berangkat maupun mendarat. Nantinya, pergerakan itu meningkat menjadi 114 pesawat per jam.



"Pergerakan pesawat tersebut dinilai bisa lancar tanpa harus mengantre lebih lama. Sehingga saat take off dan landing pun bisa lebih cepat dan tidak antre lagi," ucapnya.





(RRN)