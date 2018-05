Jelang Ramadan, Harga Cabai Semakin Pedas

Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dipimpin Pejabat Bupati Komarudin, menginspeksi mendadak terkait harga bahan pangan di Pasar Cikupa. Berdasarkan sidak, harga komoditas terus merangkak naik.



Pantauan di lokasi, harga beberapa bahan pokok mengalami kenaikan seperti cabai keriting dari Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu dan telur dari Rp21 ribu per kilogram jadi Rp26 ribu per kg.

Melihat kondisi harga di pasar, Komarudin mengatakan, gejolak harga menjelang ramadan dari hasil sidak tak terlalu tinggi, meskipun per harinya beberapa komoditas sudah ada yang naik.



"Beberapa bahan pokok memang mengalami kenaikan seperti cabai keriting dan telur. Cabai memang sangat dipengaruhi oleh musim dan kenaikan harga itu memang dipicu akan inflansi dengan faktor dua hal, yakni ketersediaan dan distribusi," ujar Komarudin saat sidak ke Pasar Cikupa, Kabupaten Tangerang, Rabu, 9 Mei 2018.



Komarudin menjelaskan, kenaikan harga beberapa komoditas tersebut tidak dipengaruhi para spekulan.



"Kalau kenaikan harga yang kita sidak sekarang memang serempak di level provinsi secara umum naik, jadi enggak ada indikasi pedagang nakal atau adanyan tindakan dari spekulan," katanya.



Komarudin menambahkan, stok komoditas untuk wilayah Tangerang aman hingga nanti selesai ramadan.



"Sampai akhir ramadan stok ketersedian komoditas pangan masih aman. Tapi, bila nantinya ada komoditas yang susah dan kenaikan yang drastis, kami akan koordinasi ke bulog dan dengan pihak-pihak terkait untuk bisa membantu menyediakan," jelasnya.



Sementara itu, Haryanto pedagang sayur mayur di Pasar Cikupa menuturkan, biasanya menjual cabai dengan harga Rp30 ribu per kilogram. Tapi, saat ini terpaksa menjual dengan harga Rp40 ribu per kilogram.



"Kenaikan harga cabai sudah sejak satu minggu lalu. Saya enggak tahu kenaikan ini ada permainan atau memang stoknya kosong. Kenaikan harga ini berdampak pada pembeli yang menurun," pungkas Haryanto.







(ALB)