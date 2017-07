Landasan Pacu Bandara Soetta Mengkhawatirkan

Metrotvnews.com, Tangerang: Indonesia Air Traffic Controllers Association (IATCA) mengkhawatirkan landasan pacu di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten. Pasalnya, beban landasan pacu berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.



Wakil Ketua 1 IACTA Andri Budi Situmorang mengatakan, 84 pesawat terbang setiap jam di Soetta. Kondisi itu melebihi batas aturan yang ditetapkan pemerintah.

"Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan, Bandara Soekarno Hatta seharusnya hanya boleh mencapai 76 pesawat per jam," Budi ditemui di Hotel Allium, Kota Tangerang, Rabu 26 Juli 2017.Padahal kata dia, seharusnya pergerakan pesawat landing dan take off itu satu pesawat per tiga menit. "Hal ini mengacu pada skema 3 menit 1 pesawat yang take off dan landing," ucapnya.Jika konfisi ini terus terhadi, lanjutnya, maka waktu aman mendarat dan terbang pesawat di Bandara Soetta akan berkurang. "Hal ini jelas akan membahayakan penerbangan yang berada di Bandara Soetta," kata dia.Pihaknya berharap, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, melakukan evaluasi atas hal tersebut. Dirinya mengaku, sudah mengadu kepada Air Navigation (Airnav) namun tidak mendapatkan tanggapan.Menurutnya, Bandara Soetta merupakan bandara tersibuk di Asean karena penerbangan setiap harinya mencapai 1200 pesawat, angka tersebut jauh melebihi Bandara Changi yang hanya mencapai 1000 pesawat perhari."Kami hanya berharap pemerintah mengembalikan pola 76 per jam per-landasan. Sehingga tidak terjadi potensi kecelakaan," tegas dia.(RRN)