Pembegal Tembak Korban di Tangerang Belum Ditemukan

Tangerang: Polisi belum menemukan pelaku pembegal yang menembak warga di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Pembegalan itu menewaskan satu korban, Saripah.



Pembegalan terjadi pada Rabu malam, 4 Juli 2018. Warga sempat membawa Saripah ke rumah sakit namun nyawa perempuan tersebut tak tertolong. Saripah meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Keluarga lalu mengebumikan almarhumah di Cilincing, Jakarta. Namun hingga hari kedua setelah kejadian, dua pelaku belum dibekuk.



Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang AKBP Dedy Supriadi meminta warga bersabar. Polisi masih memburu kedua pelaku. Sejumlah alat bukti dikumpulkan.



"Empat saksi juga sudah diminta keterangannya," ungkap Dedy di Tangerang, Jumat, 6 Juli 2018.



Sementara AM, suami korban, berharap polisi dapat segera menangkap pelaku yang menembak istrinya. Ia berharap kedua pelaku mendapat hukuman yang setimpal.



"Saya berharap kedua pelaku bisa ditangkap secepatnya dan dapat hukuman yang seberat-beratnya," ungkap AM di rumahnya di Kota Tangerang.



Ade mengatakan keluarga telah mengebumikan jenazah istrinya. Ia kembali ke rumah kontrakannya untuk membawa barang-barang peninggalan sang istri.



"Mau saya berikan ke kerabat," kata AM.



Dua hari lalu, Saripah menemani suaminya berbelanja di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Saripah menunggu di dekat sepeda motor sementara AM berbelanja.



Pelaku mendekati Saripah dan berusaha mendorong sepeda motornya. AM yang melihat kejadian itu berusaha mendapatkan sepeda motor tersebut.



Saripah juga berusaha mempertahankan sepeda motornya. Saripah menarik sepeda motor yang didorong pelaku.



Pelaku lalu menembakkan peluru ke tubuh Saripah. Pelaku juga menusukkan senjata tajam ke perut korban. Saripah tergeletak. Pelaku kabur. Sedangkan sepeda motor korban gagal dicuri.



Warga lalu membawa Saripah ke RS Awal Bros Tangerang. Namun Saripah meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.









(RRN)