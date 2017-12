Stok Daging Sapi Dipastikan Cukup Hingga Akhir Tahun

Tangerang: Persediaan daging sapi sangat mencukupi sampai dengan akhir tahun. Harga cenderung stabil, bahkan turun dari Rp42.500 per kilogram menjadi Rp41.500 per kilogram untuk sapi hidup.



Karnadi Winaga, pemilih Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Karawaci, Tangerang, Banten, mengaku penurunan harga terjadi sejak Lebaran 2017. Penambahan permintaan jelang Natal dan Tahun Baru 2018 diyakini tidak akan mempengaruhi harga daging sapi saat ini.

"Kenaikan permintaan untuk Natal dan Tahun Baru paling antara 30 sampai 50 persen. Berbeda dengan Lebaran yang mencapai 300 persen," ucap Karnadi, Rabu, 13 Desember 2017.



Karnadi mengaku, RPH miliknya memotong 30 sapi setiap harinya. Guna persiapan Natal dan Tahun Baru, dia berencana menambah lima ekor sapi.



"Mungkin nanti jelang H-2 Natal dan Tahun Baru kita tambah memotong 35 ekor sapi setiap harinya," ucapnya.



Menurut Karnadi, sapi yang dipotong di RPH miliknya berasal dari Lampung dan Jawa Barat. "Sapi tidak langsung dipotong saat tiba di RPH. Tapi, diistirahatkan dulu sehari agar sapinya benar-benar dalam keadaan baik," terangnya.



Saat ini, kata Karnadi, dirinya menjual daging sapi ke konsumen seharga Rp80 ribu hingga Rp125 ribu per kilogram. "Tenderloin itu yang paling bagus, seharga Rp125 ribu per kilogram. Sedangkan, daging paha belakang yang biasa dijadikan bahan bakso harganya Rp110 ribu per kilogram. Daging yang harganya Rp80 ribu per kilogram itu istilahnya tulangan, biasanya untuk campuran sop," rincinya.





