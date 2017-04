Pasar Tradisional, Minimarket dan HET 3 Komoditas

Metrotvnews.com, Tangerang: Menjamurnya minimarket dan pasar modern tak sepenuhnya menghilangkan pamor pasar tradisional. Sebagian warga masih suka berbelanja ke pasar 'becek' itu lantaran harga lebih murah.



Seperti diungkapkan Sari, 23, salah satu konsumen di Pasar Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis, 6 April 2017. Dia mengaku harga sayur, ikan, atau ayam, lebih murah di pasar tradisional dibanding pasar modern.

Asep Nurdin, pengusaha warung makan di wilayah Muncul, Kecamatan Setu, mengungkapkan hal serupa. Menurut dia, komoditas bahan-bahan makanan lebih lengkap di pasar tradisional.Meski begitu, dia mengaku, kadangkala harga beberapa komoditas justru lebih murah di minimarket. Misalnya, minyak goreng atau gula. "Mending beli di minimarket, banyak promo," katanya.Konsumen macam Asep boleh jadi tak hanya satu-dua orang. Akibatnya, tingkat kunjungan ke pasar tradisional turun.Seperti pengakuan Zakir, pemilik kios sembako di Pasar Serpong. Dia mengaku omzet perlahan turun sejak awal 2017. "Susah sekarang dagang, kalah sama minimarket," tutur pemilik kios sembako terbesar ke tiga di pasar itu.Zakir khawatir omzetnya makin turun bila harga eceran tertinggi (HET) pada komoditas gula, minyak goreng, dan daging beku, diterapkan.Dalam kesepakatan HET antara asosiasi ritel dan distributor, harga jual gula dari produsen ditetapkan sebesar Rp11.900 per kg. Minyak goreng, harga jual dari produsen Rp10.500 per liter dan dijual di ritel Rp11.000 per liter."Kalau begitu sama dengan membunuh kami pelan-pelan, apalagi saya juga berhubungan dengan bank. Dulu bisa dibilang saya tiga besar di Pasar Serpong, sekarang nol besar," tutur dia kesal.Namun, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan penetapan HET dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha.(SAN)