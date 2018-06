Pegawai KPK Berharap Novel Segera Bertugas

Jakarta: Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnowo beserta 5 perwakilan KPK bersilaturahmi di kediaman Penyidik Senior KPK Novel Baswedan. Yudi berharap Novel cepat sembuh agar bisa kembali bekerja.



"Kami di KPK juga sudah rindu dengan Bang Novel untuk bekerja kembali sebagai penyidik KPK. Untuk bisa turut bersama kami dalam memberantas korupsi," kata Yudi di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu, 17 Juni 2018.

Para pegawai KPK itu sengaja mengunjungi Novel untuk memberikan semangat. Yudi juga memastikan KPK tetap bersama Novel menuntut kasus segera terungkap.



Yudi mendesak penegak hukum secepatnya menuntaskan kasus Novel. Ia yakin masyarakat juga menantikan pengungkapan kasus yang suda lebih dari setahun terkatung-katung.



"Siapakah pelaku yang menyiram air keras kepada novel apakah motif, apakah orang tersebut merupakan pelaku utama atau hanya suruhan. Itulah sampai sekarang belum terjawab," ucap Yudi.





(OJE)