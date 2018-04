Menkumham Desak Polisi Segera Tuntaskan Kasus Novel

Jakarta: Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan genap berumur setahun hari ini. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendesak polisi menuntaskan kasus tersebut.



"Kita harapkan polisi segera menyelesaikannya," tegas Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 April 2018.

Namun, Yasonna belum menjawab tegas ketika ditanya butuh tidaknya pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF). Ia menyerahkan kelanjutan kasus Novel kepada aparat penegak hukum.



"Kita serahkan kepada polisi perkembangannya seperti apa," ucap politikus PDI Perjuangan itu.



Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Peristiwa itu membuat kedua mata Novel hampir buta.



Usia kasus itu genap setahun hari ini. Sayangnya, Polri belum mampu mengungkap dalang maupun pelaku penyiraman air keras kepada Novel. Padahal, sketsa terduga pelaku sudah disebar dan pemeriksaan puluhan saksi sudah dilakukan.





(OJE)