Tata Niaga Bahan Kimia di Indonesia Sangat Buruk

Metrotvnews.com, Jakarta: Tata niaga bahan kimia yang beredar di Indonesia dinilai sangat buruk. Kemudahan pemanfaatan senyawa kimia berbanding lurus dengan penyalahgunaan.



"Ini persoalan lama. Tata niaga bahan kimia masih lemah dari sisi aturan," kata ahli toksikologi kimia dari Universitas Indonesia (UI) Budiawan kepada Metrotvnews.com, Kamis 13 April 2017.

Menurut Budi, belum ada undang-undang yang mengatur pengawasan daur hidup bahan kimia dari proses pembuatan hingga limbah kimia yang dibuang. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Kimia, kata dia, belum mampu mengakomodasi pemanfaatan dan pencegahan bahan kimia bila disalahgunakan.Ia mencontohkan, distributor bisa melakukan impor bahan kimia hingga tingkat kandungan berbahaya dengan berbekal izin dari Kementerian Perdagangan dengan mudah. Sementara penggunaan oleh konsumen tidak terawasi. Wewenang pengawasan tumpang tindih dengan Kementerian Kesehatan."Manajemen bahan kimia di Indonesia ini belum ada aturan dalam undang-undang. Pada dasarnya, ini harus dikelola secara integrasi," kata Budi.Integrasi yang dimaksud Budi yakni pengaturan seluruh peredaran bahan kimia yang dipusatkan melalui sebuah badan khusus. Pasalnya, izin pemanfaatan bahan kimia saat ini masih dilakukan secara sektoral kementerian."Pengamatan saya selama ini pengaturan bahan kimia masih lemah. Di Indonesia tidak ada badan kimia, hanya ego sektoral saja. Bahan kimia itu multifungsi, seharusnya mengacu pada aturan khusus agar segala penyalahgunaan bisa terdeteksi," ujarnya.Budi menambahkan, pengaturan manajemen pengunaan bahan kimia mesti segera dibenahi. Produsen, distributor hingga konsumen mesti tertib aturan dalam menggunakan bahan kimia."Misalnya pembelian bahan kimia wajib diberikan surat resmi. Jual beli mesti juga diberikan label agar masyarakat paham cara memanfaatkan dengan baik," kata Dosen Fakultas Matematika dan IPA UI ini.Penyalahgunaan bahan kimia baru-baru ini dilakukan untuk meneror penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Wajah Novel disiram air keras jenis H2SO4 atau senyawa kimia asam sulfat oleh orang tak dikenal ketika pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku disinyalir dua orang dan mengendarai sepeda motor.Teror itu diduga kuat berkaitan kasus KTP elektronik yang diusut Novel. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari aktor di balik aksi ini.(MBM)