Polisi Belum Temukan Keterkaitan Kasus KTP-el dengan Teror Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi belum mau sesumbar soal motif di balik teror penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Apalagi, mengaitkan dengan kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el).



Novel diketahui sedang menangani kasus mega korupsi KTP-el. Namun, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menyebut polisi belum berencana memanggil nama-nama yang terkait kasus itu.



"Masih jauh ya kalau ke arah sana," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu 12 April 2017.



Polisi, kata Argo, masih fokus buat menemukan pelaku teror. Jika sudah tertangkap, polisi baru bisa mengembangkan kasus ini dari keterangan pelaku. "Kita bisa tahu motifnya apa, siapa pesuruhnya setelah tersangka kita tangkap," kata Argo.



Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan meyakini aksi teror terhadap Novel tidak berdiri sendiri. Iriawan menduga ada aktor intelektual di balik aksi tersebut.



"Tentu ada motif. Pelaku di lapangan yang menyiram tentu ada yang menyuruh. Tidak mungkin berdiri sendiri," kata Iriawan saat memimpin apel di Mapolda Metro Jaya, Rabu 12 April 2017.



Iriawan pun minta jajarannya segera mengungkap kasus itu secepat mungkin. Sebab, kata dia, masyarakat menunggu pengungkapan kasus Novel sesegera mungkin. Jangan sampai, kasus ini jadi blunder kepolisian jika terlalu lama mengungkapnya.



"Mudah-mudahan secara cepat kita bisa ungkap siapa pelaku dan di balik ini," ucap mantan Kadiv Propam Mabes Polri itu.







(FZN)