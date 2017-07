KPK-Polri Bahas Testimoni Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjalin komunikasi dengan kepolisian terkait kasus teror penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan. Komisi antirasuah dan Korps Bhayangkara pun akan berkomunikasi terkait belum terangnya kasus tersebut.



Wakil KPK Basaria Panjaitan menyebut komunikasi juga akan menyasar soal rumor keterlibatan jenderal polisi. "Itu yang akan dibicarakan, mungkin hari ini atau besok pagi," kata Basaria usai memberikan pelatihan antikorupsi ke sejumlah polisi wanita (polwan), di Jakarta, Kamis 27 Juli 2017.

KPK tak bisa berbuat banyak terkait penuntasan kasus Novel Baswedan. Sebab, kasus ini merupakan ranah kerja kepolisian. Namun, KPK membentuk tim untuk mengawasi penuntasan dan membantu polisi mengungkap kasus ini."Ya, nanti hasil yang dibentuk tim, apa pun namanya, akan diberikan ke mereka (Polri)," kata Basaria.Sudah tiga bulan lebih Novel dirawat di rumah sakit Singapura usai penyiraman air keras di wajahnya. Namun, sampai hari ini, pelaku penyiraman belum tertangkap.Novel disiram cairan yang diduga air keras di dekat Masjid Jami Al Ihsan, dekat rumahnya, 11 April lalu. Saat itu, Novel baru saja selesai menunaikan salat subuh berjemaah.Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas di KPK yang menangani beberapa perkara besar. Satu di antaranya adalah kasus dugaan korupsi proyek KTP-el.(UWA)