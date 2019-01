Aris Idol Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Jakarta: Januarisman Runtuwenen (JR) alias Aris jebolan Indonesian Idol 2008 ditangkap polisi. Penyanyi Idol musim kelima ini diringkus polisi karena kasus narkoba.



"JR ditangkap bersama empat temannya di sebuah Apartemen di Jalan HR. Rasuna Said Menteng Atas, Setia Budi, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Januari 2019 pukul 01.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu, 16 Januari 2019.

Di apartemen itu, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, satu bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 gram, satu unit bong dan lima buah telepon genggam.



Empat temannya itu yakni berinisial YSP, AS, AY dan AM. Penangkapan lima orang termasuk Aris Idol ini atas hasil pemeriksaan terhadap seorang tersangka berinisial YW.



Tersangka ini sebelumnya ditangkap di Jalan Bahagia Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Banten pada 8 Januari 2019.



"YW ini kedapatan membawa 300 ratus butir ekstasi dan sabu seberat 2 gram brutto. Dari dia, didapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Apartemen di wilayah Jakarta Selatan (tempat ditangkapnya Aris Idol dan teman-teman)," ungkap Argo.



Argo mengatakan, dari hasil keterangan sementara sabu yang digunakan oleh Aris Idol didapatkan dari TB alias AS. Tersangka AS ini lah yang membawa sabu ke Apartemen di Jakarta Selatan tersebut dan menggunakan bersama-sama secara bergantian dengan Aris Idol, AY, AM dan YSP sambil minum-minum air keras (alkohol). "Hasil tes urine kelima tersangka positif," ujar Argo.



Mereka dijerat Pasal 114 ayat (1) subsidair pasal 112 ayat (1), Pasal 132 ayat (1), UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.





(YDH)