Selamatkan Partai, Novanto Diminta Tempuh Praperadilan

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung berharap Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menempuh praperadilan. Status Novanto sebagai tersangka dinilai akan memengaruhi partai dalam kontestasi politik yang akan datang.



"Oleh karana itu tadi saya katakan memang kita punya kepentingan agar praperadilan ini dilakukan dan dengan harapan akan dikabulkan, sehingga tidak lagi berstatus sebagai tersangka," ujar Akbar Tandjung di kediaman BJ Habibie, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 24 Juli 2017.

Akbar menuturkan, bila Novanto menyandang status tersangka akan sulit bagi partai bertarung dalam kontestasi politik. Namun, kalau praperadilan dikabulkan, dan status Novanto sebagai tersangka dicabut, partai lebih siap dan fokus menghadapi agenda politik ke depan.Dia menyebut, jika Novanto tidak melakukan praperadilan, maka proses hukum akan terus berjalan, dan kemungkinan prosesnya akan berlarut-larut dan bisa saja Novanto ditetapkan sebagai terpidana. Kondisi itu, menurutnya bisa merusak citra Partai Golkar.(Baca juga: Novanto belum Berniat Tempuh Praperadilan "Tapi seandainya tidak dilakukan (praperadilan), tentu akan berjalan terus di pengadilan. Kalau proses hukumnya berlarut-larut, tentu akan menjadi pemberitaan sehari-hari. Citra dan image partai pasti akan turut dipengaruhi oleh pemberitaan-pemberitaan itu," lanjut Akbar.Status Novanto, lanjut Akbar, menjadi krusial bagi Partai Golkar yang akan segera menghadapi agenda-agenda politik mendatang, yaitu Pilkada 2018 dan Pemilu 2019."Karena keberhasilan pemimpin partai itu sangat menentukan, sejauh mana dia mendapatkan dukungan yang luas dari publik yang konkretnya dalam bentuk suara yg didapat oleh partai dalam pemilu. To become number one tentu kita tidak ingin masalah hukum ini terus belum final," lanjut Akbar.Sore tadi Setya Novanto didampingi Akbar Tandjung dan Nurdin Halid menyambangi kediaman Presiden RI ke-3, BJ Habibie dikawasan Kuningan. Kunjungan Novanto bersama sejumlah pengurus DPP Partai Golkar terkait perkembangan partai dan juga status tersangka yang tengah menimpa Novanto.(REN)