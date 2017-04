Pelaku Merencanakan Rinci Penyiraman Air Keras

Metrotvnews.com, Jakarta: Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Haris Azhar, membeberkan temuan awal penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.



Dari bukti yang ditemukan, Haris menyimpulkan ada observasi mendalam dari pelaku terhadap Novel sebelum beraksi.

"Novel dipantau berkali-kali dan pengamatannya berlapis-lapis," kata Haris saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 11 April 2017.Hal ini didasari fakta penyerangan Novel berlangsung pagi hari. Penyidik itu keluar dari masjid sendirian usai salat Subuh, sementara jemaah lain tengah berdoa.Haris juga menuturkan, menurut keterangan Novel, kedua penyerang yang menyiram air keras ini disangka sebagai tetangga yang hendak menyapanya."Bayangkan, Novel keluar dari kerumunan itu langsung dimanfaatkan untuk menyerang. Itu artinya ada info yang valid untuk bisa memanfaatkan waktu yang sempit itu," kata Haris.Masyarakat sekitar, kata Haris, juga telah mendapat info bahwa seminggu terakhir ada orang-orang asing di sekitar lingkungan tempat Novel tinggal. Dari sejumlah temuan itu, Haris menyebut ada intensitas pemantauan oleh beberapa orang jauh sebelum penyerangan dilakukan."Novel sudah diprofil beberapa hari sebelum kejadian. Penyerang dapat informasi detail kegiatan Novel hingga aktivitas personal Novel," kata Haris.Baca: Jalan Terjal Novel Baswedan Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pagi tadi. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor.Teror itu diduga kuat berkaitan kasus KTP elektronik yang diusut Novel. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari aktor di balik aksi ini.(UWA)